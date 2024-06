Les équipes de France de beach volley en stage à Porticcio avant les JO de Paris 2024

Sous un soleil éclatant et un ciel sans nuages, la plage de la Viva à Porticcio a accueilli un événement exceptionnel ce jeudi. Les élèves des écoles locales ont eu l'opportunité unique d'assister à un entraînement des équipes de beach-volley qui représenteront la France aux Jeux Olympiques de Paris 2024. La sélection, récemment officialisée par la Fédération Française de Volley, comprend quatre paires : deux féminines et deux masculines. Alexia Richard et Lézana Placette, numéro 1 françaises, qualifiées via le classement mondial, ainsi que Clémence Vieira et Aline Chamereau, sont accompagnées de Youssef Krou et Arnaud Gauthier-Rat, et de Julien Lyneel et Rémi Bassereau. Ces athlètes sont encadrés sur place par la Direction Technique Nationale Volley.



C’est donc sur la plage de Porticcio, sous un soleil de plomb et un magnifique ciel bleu, que Annelaure Filippi, Directrice Générale des Services de la mairie de Porticcio, a accueilli tout le staff pour un stage de 4 jours. “Nous sommes fiers et ravis d’accueillir ces sportifs de haut niveau, qualifiés pour les JO de Paris 2024. Labellisée Terre de jeux et Centre de préparation aux jeux olympiques, la commune développe sa politique sportive menée depuis quelques années, et qui continue à prendre son essor. Les structures que l’on a pu mettre en place en étant un centre de préparation olympique, sont vouées à être pérennisées par des actions de clubs, des entraînements et des compétitions locales, mais aussi pour permettre à nos enfants de pratiquer. Tout est lié et nous avons plusieurs projets en cours de création à très court terme. Nous sommes même en train de discuter avec l’éducation nationale pour valider une classe beach volley au collège, qui a déjà depuis longtemps une classe voile” se réjouit-elle. Le but de cette initiative est de susciter l'intérêt des jeunes pour le beach-volley et les Jeux Olympiques. "On voulait que les enfants voient un entraînement de haut niveau et qu’ils aient envie de les suivre aux Jeux Olympiques et peut-être ensuite l’envie de s’y mettre. Il faut avouer que lorsque l’on voit le niveau de ces joueurs, même en simple entraînement, c'est très impressionnant", a ajouté Annelaure Filippi.



Un site et des installations magnifiques



Christophe Victor, responsable du pôle France de beach-volley, manager des équipes nationales et entraîneur de l’équipe Youssef Krou/Arnaud Gauthier-Rat, partage cet enthousiasme sans réserve. "On s’y préparait depuis longtemps, bien avant de savoir combien d’équipes se qualifieraient pour les Jeux. Ce partenariat entre la fédération et la mairie de Porticcio nous offre quatre jours de stage dans un site et des installations magnifiques, avant de rentrer dans la phase finale de préparation pour les Jeux Olympiques. Nous avons réussi à qualifier quatre équipes, ce qui est déjà une belle réussite. Maintenant, il faut aller performer aux Jeux ! Mais je dois avouer que s'entraîner avec une vue pareille, ça change et ça booste !" s’amuse-t-il.

Bien que le beach-volley soit initialement un jeu de plage, il se pratique de plus en plus en milieu urbain. "Les compétitions internationales et mondiales se déroulent principalement dans des grandes villes et des capitales, et il est rare de jouer en bord de mer. Ici, on savoure vraiment le soleil et l’emplacement. Même si quatre jours, c’est court, c’est un véritable coup de boost pour les équipes."

Les conditions d'entraînement sont particulières, avec le public, le bruit, et les enfants, mais cela apporte un soutien précieux. "Leur engouement est un vrai support pour nous," conclut-il.

Après ce stage en Corse, il restera aux équipes à peine plus de trois semaines de préparation avant le début des Jeux. "Cette préparation se passera principalement à Toulouse, des équipes étrangères nous rejoindront là-bas, comme les Cubains, les Australiens, les Chiliens, les Chinoises également pour quelques jours, avant la rentrée au village olympique qui se fera entre le 21 et le 22 juillet. Dans quatre semaines, on y est, et c’est parti !", a conclu Christophe Victor.



Les équipes de France féminines et masculines s’entraîneront à nouveau en public ce samedi 29 juin de 14h00 à 17h00 au Beach Park de Porticcio sur la plage de la Viva. N’hésitez pas à venir les soutenir et à participer à cet après-midi sportif de partage et de festivités avec les animations de la Souris Verte.