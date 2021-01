Les chantiers d’Acqua Nostra en 2021 : La construction de l’autoroute de l’eau entre Casamozza et le Fium’Orbu

- Vos propos semblent illustrer un enjeu beaucoup plus vaste que la plaine Sud, celui de l’aménagement du territoire ?

- Notre aménagement n’est pas un manteau d’Arlequin, en Plaine Orientale Sud comme ailleurs. Il ne peut se résumer à la seule problématique hydraulique. Les aspirations développées dans Acqua Nostra dépassent largement ce défi, certes spécifique, puisqu’à travers ce plan, l’eau écrit le territoire avec sa fonction radiale. Elle est au cœur d’un développement qu’elle conditionne, aussi bien au service de l’agriculture que de l’industrie touristique. Mais j’entends redire que notre stratégie d’un pays à construire s’adresse d’abord au peuple corse, et ce, par l’alimentation en eau potable des communautés, été comme hiver, et en posant fondamentalement les questions de la maitrise du « bien commun » de sa production, de sa distribution et de sa gestion. Beaucoup parlent de « l’eau valeur marchande », très bien ! Je réponds très clairement : « Nous ne sommes pas des vendeurs d’eau ou des poseurs de tuyaux ! », telle l’image héritée de l’histoire ancienne.



- Dès lors, à vous écouter, l’OEHC est un office qui n’est plus seulement hydraulique ?

- La question mérite d’être enfin posée ! En effet, « Equipement hydraulique » me parait une expression bien réductrice au regard des objectifs d’Acqua Nostra, surtout si l’on connecte l’OEHC au travail de fond mené par le Comité de Bassin de Corse, que je préside, et plus encore, à l’action efficace de la Mission Eau de notre Collectivité, dont j’assume également la délégation. Qui peut encore croire que l’on va laisser perdurer ce saucissonnage à loisir, et cloisonner ainsi la dynamique de nos institutions dans le domaine de l’eau ! L’OEHC se situe en rupture radicale d’avec l’épisode colonial des années 60 que la Corse a très mal vécu, car subi. Lorsqu’on évoque une nation à construire, il faut inscrire l’enjeu dans un changement de paradigme qui dépasse objectivement les thématiques agricole et hydraulique puisqu’il assure des DSP (Délégations de service public) en matière d’alimentation en eau potable des communautés, en Balagna ou dans le Sud de l’île, et entend même appréhender très vite le domaine de la valorisation énergétique par la Corse elle-même.



- Ce sont là plusieurs pistes développées par Acqua Nostra ?

- Très exactement ! Le Conseil Exécutif l’a bien compris, et l’OEHC réfléchit dorénavant à sa part, qui me paraît prépondérante, dans la construction du projet de société. Parce que si cela signifie, bien entendu, de valoriser la ressource hydrique, il nous faudra, sans équivoque, vite franchir le pas, pour être en capacité de produire massivement de l’énergie à partir de nos propres installations. Que ce soit par l’installation de panneaux photovoltaïques sur nos plans d’eau par exemple - une étude est en cours –, voire le turbinage dans les canalisations ou dans les microcentrales, ou encore la réalisation de STEP (Station de transfert d’énergie par pompage) et la production d’hydrogène. Dès lors, on comprend mieux pourquoi je considère que le sigle actuel « OEHC » n’est plus éternel. Ces pistes démontrent l’immense potentiel de notre capacité de production. Avec une feuille de route aussi dense, nous voici placés devant une perspective stratégique insoupçonnée jusqu’il y a peu de temps.



- C’est-à-dire ?

- Cela signifie en clair que notre mandature pose enfin, hic et nunc, une réflexion de fond qui veut redéfinir et redéployer de manière fondamentale notre action et nos outils – agences et offices - à horizon des 30 ans à venir. L’avènement de la Collectivité unique n’a pas eu encore le temps de poser cette équation, héritage des divers statuts de la Corse. C’est un pari, autant qu’un chantier d’une toute autre dimension qui s’ouvre, étroitement liés à la montée en puissance de la revendication institutionnelle historique. Une Corse qui prône l’adaptation au changement climatique et s’inscrit dans le mouvement du développement durable, c’est, à mes yeux, une Corse qui, parce qu’elle change, doit reconstruire sans tarder ses propres outils d’émancipation à l’aune des enjeux économique, démographique et climatique.



- Vous avez évoqué une coopération avec d’autres pays méditerranéens. De quoi s’agit-il exactement ?

- Elle situe parfaitement la portée de ce que je viens de dire, car elle conforte la vocation méditerranéenne de notre île. Un rapport du Conseil Exécutif est en préparation en ce sens, et sera présenté en début d’année à l’Assemblée de Corse. Comprenons-nous bien : la Corse n’est pas une zone périphérique vouée à ne développer qu’une démographie galopante et incertaine ! Cette vision postcoloniale nous détourne d’une histoire millénaire qui nous a placés au cœur de la Méditerranée et qu’il faut revisiter à tous les points de vue. Cette Méditerranée est en proie aux effets très significatifs du changement climatique et doit impulser une réflexion de fond commune, de part et d’autre de ses rivages. Si Acqua Nostra 2050 n’a pas encore dépassé les frontières de l’insularité, la Corse doit participer, contribuer, se nourrir et partager les grandes problématiques hydriques, la technologie, la recherche et l’innovation en ligne ou en perspective, avec des pays comme Israël ou le Maroc, avec les îles, en priorité la Sardaigne et les Baléares. Chacun de ces pays mesure l’extrême utilité de la démarche d’écogestes visant à « consommer moins mais consommer mieux », et prône déjà une révolution culturelle et culturale. Ce sera, là encore en 2021, le début d’une autre route, entre Acqua Nostra et Mare Nostrum, que le Peuple Corse, avec d’autres, a l’impérieux devoir d’imaginer et de construire.



Propos recueillis par Nicole MARI.