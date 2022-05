Les "Musicales" de Bastia passent à l’heure d’été

« Ce sera ma dernière » déclare Raoul Locatelli, 75 ans, instigateur de ces Musicales depuis 34 ans ! Mais on se doute bien qu’il ne sera jamais très loin des coulisses et on s’en réjouit déjà !Exit donc le traditionnel mois de novembre pour ce qui constitue une des plus anciennes manifestations culturelles de l’île. « Les évènements sont devenus trop nombreux à l’automne, d’où le décalage en avant-saison et avant les grands festivals d’été et même si cette date de juin n’est pas définitive » souligne Raoul Locatelli.« Après l’épisode COVID, on va retrouver des conditions normales, on va se réhabituer aux jauges habituelles, à l’accueil des artistes dans de bonnes conditions ».Pas facile cependant de faire une programmation en ce 21siècle : « En quelques années la production de spectacles a explosé. Aujourd’hui il n’y a qu’une vingtaine d’artistes que le grand public connait et cela induit des tarifs vertigineux de 50 000 à 250 000 € ! Certains sont inaccessibles car nous n’avons pas les structures adaptées et rentables ». Pour palier cet obstacle, Raoul et son équipe misent sur l’excellence et la diversité à destination du tout public.Au programme donc des artistes confirmés comme la chanteuse Ayo, le rappeur Kikesa, le violoniste Niculescu, la compagnie Rassegna, le Jean-Jacques Gristi Trio ou encore Nicolas Torracinta et l’Ensemble Instrumental de Corse avec la talentueuse Sandrine Luigi à la guitare et le violoniste Glen Roussel.A côté de ces concerts payants, entre 20 et 30 €, des concerts et animations gratuites avec notamment les Fanfarons de Lasalle, tout droit venus des Cévennes, qui animeront les rues, le centre culturel L’Alb’Oru ou la cafétéria du théâtre de Bastia.Entrées libres aussi pour des découvertes, des talents émergents comme Sintunia, nouvelle formation dans le paysage insulaire, un trio qui chante en corse, en français en d’autres langues sur des musiques aux accents jazz, classique ou afro-latin, Nini Set, et son répertoire des années folles, Louise O’Sman, qui accompagne ses textes au son de l’accordéon …« Notre objectif est de plonger, d’immerger Bastia dans la musique, et si le public, faute de moyens ne peut aller à la musique, nous la lui amènerons. On propose ce qu’il pourrait aimer, s’il fait l’effort de la découverte » conclut Raoul Locatelli.