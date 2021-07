«Les Îles du milieu» cartonnent à l’Arsenale de Bastia

« Alors que notre exposition principale aborde l’histoire du brigandage et banditisme aux siècles derniers, celle-ci, celle de L’Arsenale traite d’une période récente, celle de la mafia et de ses terribles méfaits en Sicile et ailleurs » explique Philippe Peretti, adjoint délégué au patrimoine à la mairie de Bastia. «Lorsque l’on évoque le banditisme et l’insularité, deux images viennent à l’esprit de l’opinion publique française : la Corse et la Sicile » ajoute Sylvain Gregori, directeur du musée de Bastia.





A partir de quelques-uns de leurs plus célèbres célèbres clichés, les artistes qui exposent mettent donc en abîme leur travail respectif sur la Corse et la Sicile et à travers des thématiques choisies par Christian Buffa, commissaire de cette exposition. Franco Zecchin, Olivier Metzger, Edouard Elias et Agnès Accorsi, pour les dessins et sculptures, donnent leur vision d’un banditisme évoqué à travers des fragments complémentaires d’une actualité insulaire trop souvent rythmée par les (mé)faits d’une criminalité aux contours indéfinis.





Des clichés, souvent saisissants, à voir jusqu’au 25 septembre.