Législatives. Les petits-enfants de Jean Nicoli, héros de la résistance corse, appellent à faire barrage au RN

Après le résultat du premier tour des élections législatives, qui a vu le Rassemblement National arriver en tête dans deux circonscriptions en Corse, Marie-Jeanne et Jean Nicoli, petits-enfants de Jean Nicoli, ne cachent pas leur inquiétude. "Nous ne pouvons que prendre la parole face à la vague déferlante du vote Rassemblement National qui submerge toute la France, y compris la Corse," expliquent les héritiers du héros de la Résistance corse, massacré par les fascistes le 30 août 1943. Marie-Jeanne et Jean Nicoli rappellent que leur grand-père s'est battu pour la liberté et contre l'oppression, et expriment leur profonde inquiétude face à la montée d’un parti qu'ils qualifient d’extrême droite, xénophobe, autoritaire, raciste et antisémite. "Aujourd’hui, ce parti est aux portes du pouvoir et le gouvernement 'illibéral' qu’il installerait n’apporterait aucune réponse positive au 'malaise dans la civilisation'. Au contraire, il s’attaquerait à l’égalité des droits et aux libertés publiques, divisant encore un peu plus une société déjà fracturée," observent-ils.



Ils appellent les électeurs corses, "pour la mémoire de notre grand-père et pour la mémoire de celles et ceux qui, comme lui, se sont battus et sacrifiés pour la liberté et pour la Corse," à faire barrage contre le Rassemblement National lors du second tour le 7 juillet prochain en votant pour les 4 députés sortants de Corse."