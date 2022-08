Le tourisme d'arrière-saison prend la relève en Corse

Et si la Corse se visitait mieux à l’automne ? Moins de monde sur les plages, sur la route, dans les hébergements, températures plus agréables, prix moins élevés…

En septembre, octobre et même jusqu’aux vacances de la Toussaint, de nombreux visiteurs surtout de jeunes actifs et des retraités ont fait le choix de l’Ile-de-Beauté.



C’est d’ailleurs ce que remarque Pierre Manguy, directeur commercial et marketing, pour la société maritime Corsica Linea, qui d’après les réservations, constate que cette année, les navires connaissent un remplissage à l’arrière-saison en progression par rapport à l’an passé. « Le remplissage est un peu supérieur à ce qu’on pouvait prévoir d’environ 20% », assure-t-il. Pour la compagnie aérienne Air Corsica, les chiffres du remplissage seraient comparables à 2019 voire 2021, qui avaient été toutes les deux de bonnes années.



Et les réservations pourraient même être bien plus importantes dans les prochains jours grâce à un phénomène qui s’est beaucoup développé ces dernières années : les réservations de dernière minute. En effet, selon le président du directoire de la compagnie aérienne Air Corsica , Luc Bereni , la dernière minute est une tendance qui se pérennise depuis le Covid . « Après les trois premières semaines de septembre qui sont bien remplies, si on regarde les chiffres bruts du remplissage, on pourrait s’ inquiéter, car ils ne sont pas importants. Or, depuis plusieurs années et d’autant plus depuis la crise sanitaire, on sait que les réservations de dernière minute constituent un véritable vivier », explique l’homme à la tête de la compagnie insulaire qui poursuit : « les gens sont encore dans le doute par rapport à la situation économique, sociale ou bien même sanitaire ».



Selon lui, le critère principal constituant une bonne arrière-saison serait la météo. « Cela fait plusieurs années qu’elle est en notre faveur, que les gens se rendent donc sur l’île », poursuit l’homme qui l’assure : « dès qu’on approche l’échéance, les gens sont rassurés et le trafic reprend des couleurs ».



Ce phénomène d’étalement de la saison fait partie de la politique mise en place par l’Agence du tourisme de la Corse. D’après les p remiers éléments, il semblerait que cela porte ses fruits puisque les week-ends proches des jours fériés ont déjà été pris d’assaut dans le maritime.



Après une très belle saison estivale



Comme les prévisions l’annonçaient, la saison 2022 a attiré de nombreux voyageurs, notamment des familles surtout au mois de mai et juin puis à partir de la mi-juillet jusqu’à la fin août. Selon les dernières statistiques portuaires présentées par la Chambre de commerce de Corse , au mois de juillet, 773 717 passagers ont été transportés vers les ports de l’île. Ces chiffres sont en nette progression par rapport à l’an dernier (+17%) puisqu’ils étaient 661 946 en 2021. Avec 40% de passagers en sa provenance, Toulon est le premier port à destination de la Corse. Ce port est notamment desservi par les bateaux jaunes et blancs de la Corsica Ferries qui ont emmené 567 000 passagers vers l’ Ile-de-Beauté . La Corsica Linea se situe loin derrière avec environ 81 000 passagers en direction de la Corse.

Du côté de la compagnie aérienne insulaire bleue et blanche, même constat. Une très belle saison notamment sur le tourisme européen qui selon Luc Bereni « se porte aussi très bien ».