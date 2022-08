Le semi-marathon de Portivechju revient le 23 octobre prochain

Lors d'une conférence de presse, qui a eu lieu ce mercredi 3 aout à la mairie de Portivechju, le maire Jean-Christophe Angelini, entouré de l'adjointe aux sports Véronique Filippi et de la présidente de l'ASPV Athlétisme Nicole Filippi, en a fait l'annonce officielle.

Le semi-marathon, ainsi que le 10 kilomètres mais aussi une marche de 8 kilomètres se dérouleront le dimanche 23 octobre.



Les concurrents du semi-marathon prendront le départ à 10 heures du port de commerce de Portivechju avant de rejoindre, 21 kilomètres plus loin, la ligne d'arrivée qui sera implantée à Santa-Ghjulia. L'horaire de départ pour le 10 kilomètres et la marche, qui s'élanceront de Palumbaghja, sera identique toute comme la ligne d'arrivée.



Si sur la forme on n'enregistre aucun changement notable sur ces parcours atypiques c'est au niveau de l'organisation que se situe le changement de taille avec le club de l'ASPV et a Cità di Portivechju qui en sont, désormais, à la tête. En cela l'aspect local des compétences et des moyens humains est mis en avant. Plus qu'un retour il s'agit véritablement d'une renaissance.



Le semi-marathon retrouve donc sa place dans l'échéancier automnal de la troisième ville de Corse aux côtés d'autres événements majeurs à l'image du Tour de Corse Historique qui aura lieu, lui, à l'entame de ce même mois d'octobre. Au-delà de l'évident aspect sportif il s'agit de la prise en considération d'une dimension économique au sein de ce territoire de l'extrême sud