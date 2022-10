Le semi-marathon de Portivechju fait son retour

Le départ du semi-marathon est prévu à 10 heures du port de commerce de la Cité du Sel. Un horaire qui verra, dans le même temps, les concurrents du 10 kilomètres et les participants à la marche s'élancer de Palombaggia.



Au départ de Porto-Vecchio, les concurrents du semi commenceront par une partie très roulante avant de se retrouver au pied de la première difficulté de la course à savoir la montée menant au col de Varra. Après ce point haut du semi, il faudra ne pas s'enflammer sur le long faux plat descendant jusqu'à Picovaggia car dans la foulée va débuter la partie la plus "casse-pattes" de l'épreuve avec un enchaînement de montées et de descentes courtes mais usantes. Cela mènera les coureurs jusqu'au haut de Santa Ghjula d'où il faudra plonger vers la ligne d'arrivée sur un final très rapide tout en descente. Pour les coureurs du 10 kilomètres, le schéma sera le même, mais en plus court.



L'entame de la course au départ de Palombaggia sera très rapide. Comme sur le semi, il conviendra de ne pas démarrer trop vite car la partie très vallonnée va arriver très vite, avant un dénouement identique à celui du semi-marathon avec l'arrivée à Santa-Ghjulia. .



Au niveau des informations pratiques, le retrait des dossards aura bien lieu ce samedi à la Médiathèque L'Animu. Il est encore possible de s'inscrire sur le site du semi de Portivechju (semi-marathon.corsica).





Pour contacter les organisateurs: 06 16 90 09 09.