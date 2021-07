Le repère de bons plans Tech sur une boutique privée

Il y a quelque temps, la tendance était de faire ce que l'on appelle du dropshipping. Ce concept a eu beaucoup de succès et a rapporté beaucoup d'argent sur tout ce qui en étaient les précurseurs. Si vous ignorez le concept, l'idée était de proposer des produits vendus en Chine, au marché européen. Mais les dropshippers augmentent de façon exagérée les prix de ces produits-là. Certains d'entre eux achètent les produits de la part des vendeurs chinois et les revendent pour un prix dix fois, voire vingt fois plus cher que le marchand chinois. Vous vous doutez bien que ce concept ne pouvait pas durer longtemps. C’est désormais un concept tout autre que les clubs de remises prennent, ils ne listent que les meilleures offres disponibles sur les produits, et au client de s’abonner au site qui les référence. Dans le domaine, le site Clubpascher s’est spécialisé dans les produits high-tech et électroménager. L’utilisateur achète directement au prix des fournisseurs, mais uniquement s’il est adhérent au club de remise. En contrepartie, le site propose aussi un remboursement, en cas de non satisfaction de ses clients.





Beaucoup de sites e-commerce, très peu de différence entre eux

Aujourd’hui, outre les sites de commerce en ligne traditionnels, il existe un nouveau concept que l'on voit de plus en plus sur Internet. Mais rassurez-vous, ici, il ne s'agit pas de faire le plus de bénéfices possibles ou de gonfler les prix des produits, bien au contraire. Là, l'objectif est de vous permettre d'acheter vos produits préférés à des prix très bas. Et ce concept, contrairement à celui dont nous venons de parler, risque de durer dans le temps. Ça s'appelle les clubs privés.



Donc, le privé est un site e-commerce qui organise des ventes privées et permet à ses membres de se procurer leurs articles favoris à des prix réduits. Pour participer à ces ventes privées, il faut être adhérent du club. Et pour cela, vous avez besoin non seulement de vous inscrire, mais aussi de prendre un abonnement au sein du club. C’est cet abonnement qui vous permettra de bénéficier de ces réductions très intéressantes. Chaque club choisit son domaine précis et fixe le prix de ses abonnements. Il y a ceux qui proposent tout ce qui se vend sur Internet, façon Amazon. Puis il y en a d'autres qui se sont plus spécialisés sur une catégorie de produits. Et parmi ces derniers, il y a le site Clubpascher.com.



Clubpascher, spécialisé dans les produits tech

Clubpascher est un club qui ne vend que des produits high-tech. Tous les articles que vous trouverez sur le site et proposés à des prix réduits. Pour ce



qui concerne l'abonnement, le club vous donne deux possibilités : mensuel à 29,90€ ou trimestriel à 75€ et sans engagement. Une fois abonné, vous aurez alors accès à un catalogue qui est créé et mis à jour chaque mois en fonction des tendances du moment. Vous pouvez alors vous faire plaisir en achetant les produits que vous souhaitez acquérir depuis votre espace membre.



Grâce à cet abonnement, vous aurez non seulement la possibilité de profiter de pas mal de réduction, mais en plus de ça, le club ne vous facturera aucuns frais de livraison. Oui, vous avez bien lu, les livraisons des commandes sont gratuites pour tous les membres du club, et ce, pendant toute l'année. Comme tout site e-commerces qui se respecte, le club a mis en place une politique de remboursement très avantageux pour ses adhérents. Ils ont aussi à leur disposition tous types d'assistance. En cas de souci, ils pourront accéder à leur espace membre depuis lequel ils pourront régler pas mal de soucis. Si ce n'est pas le cas, une FAQ et un service client sont aussi là pour les aider.



Les adhérents bénéficient de promotions intéressantes pendant toute l'année, des livraisons gratuites de leurs commandes, ainsi que plusieurs autres avantages. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à consulter le site web pour en apprendre plus et, pourquoi pas si cela vous intéresse, vous abonner.