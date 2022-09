Le nouveau préfet de Haute-Corse en visite à Calvi

En poste depuis le 23 août, le préfet de Haute-Corse, Michel Prosic,, marque son territoire. Il a effectué ce 1er septembre sa première visite officielle à Calvi, chef-lieu d'arrondissement, afin de rencontrer Ange Santini le maire de la commune. À cette occasion, une réunion de travail entre les élus communaux et les représentants de l'État avait été organisée dans les locaux de l'hôtel de ville. "Je ne peux pas considérer mon métier autrement que comme ça. Le représentant de l'État, que je suis, doit être partout, au plus près de nos concitoyens, de leurs représentants et des forces vives du territoire de façon générale. Calvi est un élément clé de l'aménagement du territoire de la Haute-Corse. Quand Calvi se porte bien, le territoire de la Balagne se porte bien de façon générale. Calvi a une ambition, un projet de territoire, et souhaite dynamiser, en dehors de la saison touristique, l'ensemble de ses infrastructures et l'État accompagnera Calvi", souligne Michel Prosic.



À ses côtés, le sous-préfet de Calvi, Yoann Toubhans, a bien évidemment participé à la réunion entre État et commune. "Pour ce qui est de la sous-préfecture de Calvi, j'ai une vision très claire de la position et de l'organisation de l'État. Chaque décision doit être prise au plus près de nos concitoyens et de leurs représentants. Le gouvernement a à Calvi un représentant de plein exercice. Je souhaite faire en sorte que chaque sous-préfet d'arrondissement soit un sous-préfet d'arrondissements de plein exercice" continue le préfet de Haute-Corse.



De nombreux projets

La commune a ainsi présenté l'ensemble de ses projets, notamment celui de la réfection de la citadelle par le PTIC où plusieurs millions d'euros seront injectés. "Il s'agissait tout d'abord de faire une présentation de la commune, de ses atouts, mais aussi de ses faiblesses. De cette dualité de saison et des difficultés que toutes stations balnéaires peuvent connaître. Moins de 6000 habitants l'hiver et entre 35000 et 40000 l'été. Faire également le point sur les projets en cours, notamment l'évolution de la labélisation des "petites villes de demain" et l'avancement du PTIC ( plan de transformation et d'investissement pour la Corse)" explique Ange Santini, le maire.



Rappelons que Calvi est l'une des 10 communes du département à avoir signé une convention PTIC. "Nous avons fait le point avec le préfet sur les différentes opérations en cohérence entre le programme des petites villes de demain, le PTIC et ce que nous allons faire à Calvi. Nous recentrer sur le centre-ville à travers les différents projets", ajoute le maire.



Des projets en rapport avec la conservation du patrimoine, au développement culturel et économique ainsi que le devenir de l'ancien port de commerce, propriété de la collectivité de Corse, dont la commune de Calvi est concessionnaire jusqu'à la fin de l'année 2022.





"Nous pansons les plaies"

Au cours de cette réunion, il a bien évidemment été évoqué la tempête qu'a traversée la Corse et notamment la commune de Calvi au lourd bilan, un décès et une blessée grave. "Nous avons vécu un drame, avec évidemment des personnes qui ont perdu la vie, je pense à leurs familles, des personnes qui ont été blessées, je pense, également à leurs familles. Aujourd'hui nous pansons les plaies, et essayons d'enlever les stigmates de cet accident dramatique" termine le préfet de Haute-Corse.



Au terme de cette réunion, le maire a fait visiter une partie de la ville, notamment la zone de l'ancien port de commerce, le théâtre de verdure et la salle d'exposition de la Tour du Sel. "Il y a une réfection à mener dans l'intérêt de la commune, mais également de la microrégion sur certains projets qui peuvent avoir un rebondissement au-delà des frontières Balanines", conclut le maire.