Le double champion du monde des moins de 20 ans à Lumiu : Killian Geraci ambassadeur de la ligue Corse de rugby

Dans le cadre du lancement de la campagne de la nouvelle saison de la Ligue Corse de Rugby, Killian Geraci, le lyonnais double champion du monde des moins de 20 ans était à Lumiu ce mercredi 4 mai.

Accueilli par les enfants qui l'attendaient avec impatience, il s'est volontiers prêté au jeu du shooting photo, réalisé pour présenter la saison à venir.

" Aujourd'hui, je suis à Lumiu pour faire la promotion de la Ligue Corse de Rugby et aider à développer cette discipline sur l'île ", explique Killian Geraci. Joueur de renommée mondiale, qui a fait l'honneur de répondre favorablement à l'invitation de la Ligue Corse pour se muer en ambassadeur du ballon ovale sur l'île.



"Nous souhaitons relancer l'image du rugby corse, pour cela nous avons souhaité réaliser un shooting photo avec Killian et toutes les catégories de la ligue, y compris la baby rugby." précise Jean-Simon Savelli, président de la Ligue Corse de Rugby.

Le champion va également intervenir auprès des plus jeunes, pour défendre l'image de ce sport. "Il est certes dangereux mais pratiqué par des gentlemen. Il est accessible à tout le monde et surtout il transmet de vraies valeurs, que l'on retrouve chez nous en Corse" continue le président avant de laisser la parole à Killian.





" Jean-Simon a raison, ce sont de vraies valeurs que l'on retrouve dans la vie de tous les jours, l'entraide, l'égalité pour tous. Aux parents qui inscrivent leurs enfants au rugby, je leur dirais que ce sport est un peu l'école de la vie. Il sert à s'endurcir. Les miens ont eu un peu peur au début mais ils ne sont absolument pas déçus du résultat. Le rugby fait partie de ma vie".

Déjà riche de 2 000 licenciés et 18 écoles de rugby, la Ligue Corse, en partenariat avec Mohed Altrad et le Montpellier Hérault Rugby Club, a pour objectif de dépasser les 3 000 licenciés après la coupe de monde.

"Nous sommes en train de nous restructurer. Plus ancrés sur un avenir semi-professionnel. Nous avons créé un partenariat avec Mohed Altrad et le Montpellier Hérault Rugby Club, afin de faire un lien entre le rugby professionnel et amateur. C'est à dire que le club de Montpellier intègre leurs masculins ou féminins chez nous.

Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes vus et reconnus en Europe car nous sommes en contact avec le Pays de Galles, l'Angleterre ou l'Écosse pour que nous puissions aller chez eux et qu'ils viennent chez nous disputer des rencontres. Je suis également ravi que le Montpellier Hérault propose d'intégrer nos meilleures pépites dans leur équipe à 7, pour jouer notamment le super seven à Toulouse par exemple" termine le président. Une Squadra Corsa en devenir, les Barbarians Corses, qui espérons le évolueront le plus rapidement possible dans les championnats de fédérale.