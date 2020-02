Le député Michel Castellani dresse son bilan 2019 à l'Assemblée

Le député, qui a rallié le groupe politique « Libertés et territoires, est ainsi intervenu prés d’un millier de fois dans l’hémicycle. «L’examen du budget 2020 a notamment nécessité beaucoup de vigilance de ma part, et une activité sans relâche » explique t-il. «Il a fallu batailler ferme pour obtenir le retrait de trois amendements qui auraient été néfastes voire même désastreux à la Corse : la mise en place de l’écotaxe Chirac sur les billets d’avion Corse-Continent qui aurait renchéri les passages de 6 euros, l’amendement établissant un niveau de TVA de 20% sur les vins produits, et consommés en Corse et l’amendement de la commission économique prélevant 9 millions d’euro sur le PEI pour financer le logement social à Paris ».



Michel Castellani se réjouit aussi d’avoir contribué à une avancée importante pour le PEI. «Pour le futur programme de transformation de l’investissement en Corse, établi à 350 millions, la part d’Etat dans les financements d’infrastructures, qui était de 60% pour le PEI, passera à 80% pour le PTIC (Plan de Transformation et d'Investissements pour la Corse) et la part de la CdC passera de 40 à 20% ».



Michel Castellani a souligné également avoir beaucoup plaidé dans l’hémicycle et dans les différents cabinets ministériels sur des dossiers concernant l’hôpital de Bastia, le prix des carburants, la prison de Borgo, la pollution du Canal de Corse, la spéculation et la maîtrise du foncier, la Chambre de Commerce, les lycées agricoles, les transporteurs, les pêcheurs, les infirmiers . « Je me suis aussi attaché à défendre des dossiers importants pour diverses communes car je suis un homme de terrain et je sillonne énormément mon île».



Enfin, le professeur est revenu sur un sujet d’actualité, la sacralisation du 5 mai. Un dossier où les pressions sont nombreuses comme on peut s’en douter.

«Le 13 février à partir de 9h, je défendrai une proposition de loi visant au gel des matchs de football les 5 mai. Cette PPL émane du groupe Libertés et Territoires et j’en suis le rapporteur. Pour cette PPL j’ai procédé à de nombreuses auditions : collectif des victimes du 5 mai, ministère des sports, FFF, LFP, Collectivité de Corse, Thierry Braillard. Cette PPL a été présenté en commission le 5 février dernier. Au-delà d’un certain nombre de réserves, la proposition a été adoptée à l’unanimité. Nous avons maintenant bon espoir qu’une majorité de députés se détermine en faveur de cette disposition, pour que soient enfin reconnues la dimension importante du drame de Furiani, la souffrance des victimes et des familles ».



Parmi les opposants certains font valoir que cette loi serait un obstacle au droit au travail ou encore évoquant des difficultés de calendrier.



A suivre donc ce vote jeudi prochain.