Le coronavirus freinera t-il l'élan citoyen des Corses ?

Selon les derniers sondages, qui circulent sur le web, 1/3 des Français estime qu’il y a un risque élevé d’être exposé au coronavirus en se rendant dans les bureaux de vote et qui s'abstiendra donc de voter.



C'est l'avis de Michelle, mère de famille résidente dans une petite commune de la Castagniccia qui affirme "je n'irai pas voter dimanche. D'abord parce que maintenir une élection avec de gens confinés à la maison c'est un déni de démocratie et aussi parce que je crains que la transmission du virus flambe avec les déplacements des gens des villes aux villages, alors que pour le moment le rural est épargné."



Venussia, moniteur éducateur de la région ajaccienne, n'ira pas non plus voter "je n'irai pas voter, j'ai peur di Corona" elle affirme sans le moindre doute.



François, Bastiais qui vit à Paris avait déjà opté par la procuration.



Marie, habitante de Ville de Pietrabugno n'ira pas non plus voter " Je n’irai pas voter dimanche. J’attends des politiques de mon pays qu’ils protègent leur peuple et surtout les plus faibles. Et franchement, par précaution, il aurait pu reporter ces élections . Aucune urgence à les faire dimanche. Mr Macron au lieu d’écouter des épidémiologistes qui donnent des avis sur un virus inconnu à ce jour, aurait peut être dû voir ce qui se passe en réalité et non pas en théorie, en Italie par exemple....Toute vie humaine, même celle des personnes âgées ou des malades, a bien plus d’importance que ces élections. Et dire que certains vont même fêter leur victoire alors qu’une pandémie frappe notre pays et tue toutes ces personnes. C’est là qu’on voit que le monde politique est complètement déconnecté de son peuple... écœurant !!!"



Franck, infirmier de la région bastiaise ira voter "par principe, pour montrer que si l'on respecte quelques consignes d'hygiène simples on peut vivre presque normalement. Bien sur j'ai une certaine appréhension - continue -t-il - mais pas du virus, plutôt du non respect de ces consignes par certains, toujours plus forts que les autres."



Antoinette, secrétaire de direction et habitante de Borgo affirme "mon mari et moi nos n'irons pas voter. On a peur du Coronavirus."



Luca et sa femme, un couple de l'Ile Rousse iront voter. "Nous voterons sans pour autant nous attarder dans le bureau de vote"



Pascal, fonctionnaire public résidant dans l'extreme sud de l'ile, n'ira pas non plus voter. Critique envers "Macron et la France" qui ne prend pas la mesure de cette pandémie, il affirme que "comme par hasard, on aura une explosion de cas lundi..."



Enfin Agnes, secrétaire de direction bastiaise, ira voter vers 13 heures ce dimanche en amenant son stylo, son gel et "en espérant qu'il n'y ait pas de monde car la peur est bien là."