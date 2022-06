Le casting de The voice kids fait étape en Corse

En effet alors que la saison 8 de la célèbre émission de chant est en préparation, avec en jurés Louane, Julien Doré, Patrick Fiori et Kendji Girac, la direction artistique du télécrochet fait savoir que le casting pour participer à la prochaine édition, saison 9, est ouvert. Cette dernière sera diffusée en 2023.

Les auditions, sont ouvertes à tous les enfants de moins de 15 ans (ou nés en 2007 max) "Nous cherchons actuellement des artistes de moins de 15 ans et de tous les univers pour la prochaine saison de The Voice Kids." indique la prod. Pour auditionner vous pouvez aussi envoyer une video live et vos coordonnées à l'adresse manon.cordani@itv.com. L'autorisation des parents du candidat est nécessaire.

Si vous avez un talent caché pour le chant, que vous avez toujours secrètement rêvé de vous dévoiler sur scène, n’attendez plus : les castings des émissions de TF1 The voice kids feront étape à Ajaccio le 15 juillet prochain.