Le camion du livre de poche fait étape à Saint-Cyprien

La célèbre camionnette sera confiée, cette année, à la librairie porto-vecchiaise Le Verbe du Soleil partenaire de cette opération qui se déroulera du dimanche 8 au mardi 10 août de 13 heures à 20 heures. Dans une véritable Caverne d'Ali Baba, les lecteurs pourront trouver leur bonheur. Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts, de la littérature blanche, du roman policier et, bien entendu, la littérature jeunesse. Cerise sur le gâteau, le lundi 9 et le mardi 10, Bernard Werber, l'auteur à succès Des Fourmis jusqu'à La Planète des chats, traduit dans le monde entier, sera présent pour dédicacer ses ouvrages entre 15 heures et 20 heures.

A l'évidence un rendez-vous culturel à ne pas manquer durant trois jours sur la plage de Saint-Cyprien.