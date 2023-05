Le Sporting surpris en première période à Laval

Stade F. Le Basser, Stade Lavallois : 2 SC Bastia : 1 (2-0)

Buts pour Laval : Elisor (16e et 22e sur penalty)

Pour le SC Bastia : Magri (72e)

Arbitre : Azzedine Souifi

Avertissements : Seidou (46e), Tapoko (80e) à Laval; Palun (63e), Magri (76e) , Ndiaye (76e)à Bastia

Exclusion : Magri (86e) à Bastia



Laval

Sauvage - Bobichon ouis Diaw (85e)@, Baldé, Tavares, B. Goncalves, Seidou - Sylla, Tapoko, Adéoti puis Roye (75e) (cap.), Naïdji puis Nchobi (72e) - Elisor



Bastia

Palun, Ndiaye, De Guidi (cap.) - Sainati puis Van Den Kerkhof (59e) , Janneh pios Schur (59e), Salles-Lamonge, Bonhert - Baï puis Robic (, Maigri, Schur puis Djoco (59e)



"On va se faire bousculer à Laval" avait prévu avant la rencontre Régis Brouard l'entraîneur : on peut affirmer qu'il a vu juste.

En tout cas au terme de la première, les Corses étaient menés 2 à 0 à la suite de deux buts inscrits en l'espace de 22 minutes par le même homme l'attaquant Lavallois Esilor en l'occurrence;



Bastia avait été certes dominateur, mais ce sont les locaux toujours à la recherche de points qui leur permettront de se maintenir qui se sont montrés les plus efficaces.

À l'image nous l'avons dit de Esilor qui d'une magnifique madjer pleine de spontanéité et à la suite d'un centre d'Adéoti venu de la droite, qui ouvrait le score sur la toute première occasion des locaux.

Bai et Bastia ont certes bien réagi immédiatement après, mais c'était encore Esilor qui se mettait en évidence en transformant le penalty qu'il avait lui-même provoqué.

Ça allait fort à ce moment-là pour Laval même si avant de rentrer aux vestiaires Magri avait eu l'occasion de réduire la marque après un excellent travail de Baï.





À la reprise Bastia a essayé de revenir rapidement dans le match et à l'heure de jeu Réfis Brouard a changé son fusil d'épaule en faisant appel à trois de ses meilleurs combattants et Vincent et Djoco ne tardaient pas à se mettre en évidence : le premier en revenant sur Sylla qui avait fait la différence, le second en faisant trembler la défense locale, mais Goncalves assurait.



Mais l'espoir bastiais a été entretenu par Magri après que sur le flanc gauche Ndiaye a pris de vitesse son vis-à-vis et se soit appliqué pour adresser un centre parfait sur la tête de Magri.

2 à 1 à un quart de la fin du match : c'était loin d'être fini pour le Sporting de Bastia.



Mais c'est à 10, que les Corses terminaient la rencontre a, après le second carton jaune de Magri, mais cela ne les empêchait pas de se montrer particulièrement entreprenants à l'image de Robic et de Van den Kerkhof qui obligeaient Sauvage a effectuer deux parades déterminantes.

Finalement Laval s'était montré le plus réaliste en première période et enlevait le gain de la partie.

Bastia et Régis Brouard qui n'a pas vraiment apprécié le second carton infligé à Magri sont un peu freinés dans leur course à la quatrième place, mais ils ont encore des atouts dans leur jeu pour y parvenir