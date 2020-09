Le Sporting domine Bourg-Péronnas (3-1)

Stade Armand-Cesari; SC Bastia : 3 FC Bourg-Peronnas : 1 (1-0)

Buts pour le SC Bastia : Bocognano (35e), Da Silva (66e) sur penalty, Santelli (69e)

Pour Bourg-Péronnas : Khous (87e) sur penalty

Arbitre : M. Lissorgue

5000 spectateur (guichets fermés)

Avertissements:

Bastia : Salles lamonges 6’ Schur

Bourg : Kraichi 8’ Romany 47’ Tanard 55’ Ribelin 90’





SC Bastia

Vincensini, Le Cardinal ( Santelli à la19’), Bocognano, Guidi, Quemper, Vincent, Diongue (Ducrocq), Salles Lamonge

Robic, Da silva

entr : Chabert





Bourg-Péronnas

Cassera, Perradin, Lacour, Ribelin, Romany, El ouazzani ( Testud à la 62’), Capoue (Khous à la 60’), Nirlo, Tanard, Kraichi, Agounan

entr :Makkedem





Une équipe bastiaise qui va tenter de continuer sur le lancée après la victoire au Mans et de ne pas répéter les mêmes erreurs que face à Boulogne il y a deux semaines à domicile.

Les Bastiais rentrent directement dans leur match avec un coup franc pour Salles Lamonge quasiment similaire à celui face au Mans dans le même timing bien tiré mais malheureusement une faute de Robic sur le gardien vient annihiler l’action. Les Bastiais continuent leur pressing haut, récupèrent de bons ballons mais commettent également des fautes à l’image du tacle de Salles Lamonge par derrière sanctionné d’un carton jaune à la sixième minute de jeu.

La première grosse action bastiaise intervient à la 9’ minute avec un coup franc aux 25 mètres de Salles-Lamonge mais sa frappe termine sur le poteau de Cassera. Le pressing des bastiais, emmené par leur attaquant Da silva qui entraine tout le bloc avec lui fait mal à cette équipe bressane.

Après quasiment vingt-minutes de jeu les bastiais, sous une pluie qui ne cesse de tomber, dominent largement le match de la tête et des épaules mais ils manquent ce but qui viendrait conclure cette domination des "turchini". Ce but intervient à la demi heure de jeu, après un corner de Salles-Lamonge repris par Robic qui lobe le défenseur, et Bocognano, le nouveau lion de Furiani, qui vient reprendre ce ballon en demi volée dans les six mètres , et délivre Furiani.





Nouveau corner cinq minutes plus tard cette fois de la gauche vers la droite mais la reprise de volée de Santelli, qui était venu couper au premier poteau, passe à côté. Coup Franc juste avant la mi temps pour Salles-Lamonge aux 30 mètres, mais il n'est malheureusement pas cadré.

Une première mi temps largement dominée par les Bastiais qui rentrent avec un avantage de un but au vestiaire grâce a Bocognano





A la reprise les Bastiais redémarrent comme ils ont terminé, en étant dangereux, avec Santelli qui centre pour Da Silva malheureusement trop sur le gardien. Les Bastiais après une légère baisse d’ intensité, repartent vers l’avant par l’intermédiaire de Santelli et Vincent, mais Cassera sort le grand jeu sur sa ligne. Grosse frayeur, ensuite, dans le camp bastiais avec un ballon dans la surface, mal renvoyé par la défense, mais la frappe des gris et rouge de Bourg-Péronnas est dégagé par Guidi dans les six mètres. Peu après l’heure de jeu, coup franc pour Salles Lamonge aux 40 mètres, excentré. S'ensuit un long ballon dans la surface dégagé dans un premier temps qui revient sur Bocognano qui tire mais le ballon est contré de la main dans la surface : M. Lissorgue siffle logiquement le penalty au Sporting. L’occasion pour les bleus de faire le break, silva fusillant le portier burgien 2 à 0 pour les bastiais . Les joueurs de Chabert n’en restent pas pour autant là et continuent de pousser.

A la 69 ème, un contre mené par Ducrocq, la pépite lensoise prêtée au Sporting, offre un très bon ballon à Santelli qui fixe le gardien et marque le troisième but corse de la soirée.

Les bastiais assoient un peu plus leur domination dans le match et confortent leur victoire.

A 20 minutes de la fin du match Santelli, décidément intenable sur son côté gauche continue de faire tourner la tête aux joueurs de Péronnas . La rentrée de Kherbache à la place de Da Silva qui aura fait un gros match, ne va pas arranger les affaires de Péronnas qui avait déjà du mal défensivement, car il va venir apporter sa jeunesse et sa vitesse face au manque de rythme des joueurs de Péronnas qui n’ont joué qu’un seul match depuis le début de saison.

Mais sur une percée des joueurs de Péronnas les Bastiais se font prendre dans le dos, Santelli tente de revenir et tacle légèrement en retard et M. Lissorgue siffle le deuxième penalty de la rencontre mais cette fois contre Bastia. Penalty donc pour Bourg en Bresse et Khous transforme.

Le match en restera là, plus aucun but ni action franche n’aura lieu.

Les Bastiais prennent donc 3 points et la tête du championnat par la même occasion

Prochain rendez vous a Furiani face a Sète