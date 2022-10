Le Sporting de Bastia s'impose à Annecy

Parc des Sports d'Annecy, FC Annecy : 0 SC Bastia : 2 (0-1)

7 533 spectateurs

Pour le SC Bastia : Tavares (32e), Van den Kherkhof (90e)

Arbitre : Azzedine Souifi

Avertissements : Ndiaye (28e) au SC Bastia





FC Annecy

Escales – Lajugie, Mouanga, Mendy (cap) – Testud puis Temanfo (83e), Demoncy puis Shamal (69e), Kashi, Pajot, Billemaz puis Rocchi (83e) – Bosetti puis Spano (69e), Sahi puis Baldé (61e)





SC Bastia

Placide – Sainati puis Palun (84e), N’Diaye, Kaïboue - Van den Kerkhof, Vincent (cap), Ducrocq, Salles-Lamonge puis Camara (84e), Tavares puis Guidi (79e) – Alfarela, Robic puis Magri (61e)



C'est sous une pluie battante que Corses et Haut-Savoyards ont ouvert les hostilités avec une première opportunité pour Annecy après une approximation de Ndiaye que Bosetti, perturbé par la sortie de Placide, n'a pas pu exploiter.

Les visiteurs ont rapidement répliqué par Kaïboué, dont la reprise la tête a frôlé le cadre d'Escales puis par deux actions menées de concert par Salles-Lamonge et Alfarela, mais même si les Bastiais se montraient les plus dangereux en début de partie, rien n'avait été marqué au cours du premier quart d'heure de jeu.

Certes il y a bien eu cette tentative de Bosetti mis dans les meilleures conditions par Demoncy, mais son tir n'a trouvé que le petit filet de Placide.





Bien plus dangereuse a été cette action locale amenée par une transversale de Testud sur laquelle Sainati a tergiversé. Billemaz en a profité pour devancer le défenseur bastiais puis décocher une énorme frappe du gauche, mais c'était sans compter sur Placide et sa magnifique parade.

Pourtant après une nouvelle tentative de Bosetti, qui comme les précédentes n'a guère abouti, c'est le Sporting de Bastia qui a ouvert la marque au terme d'une action bizarre. En effet, Sur un centre de Salles-Lamonge, Alfarela a tenté de couper la trajectoire devant Escales, mais ni l'un ni l'autre n'a réussi à toucher le ballon. C'est alors que Tavares, qui avait bien suivi l'action, a surgi au deuxième poteau pour marque dans un trou de souris, en frappant entre les jambes de Lajugie.



Un but qui a suscité l'enthousiasme que l'on imagine dans la tribune occupée par plusieurs dizaines de supporters corses qui, pétards à l'appui, ont salué l'ouverture du score de leurs favoris : il s'en est suivi quelques secondes d'arrêt, mais sans que cela prête à conséquence sur la poursuite de la première période qui est intervenue après une incursion de Sahi dans le camp corse, mais à vouloir chercher la position idéale il a raté complètement sa frappe.





A la reprise sur une pelouse, dont l'état a continué à se dégrade, Annecy s'est montré le plus mordant notamment par l'intermédiaire de Sahi dont la frappe était contrée par Sainati mais en prenant toujours plus de risques pour tenter de renverser la vapeur, les locaux se sont exposés aux contres des Corses. Comme sur cette nouvelle action menée par Alfarela et ponctuée par un centre au terme duquel Magri a devancé Lajugie puis frappé sur le poteau gauche de Escales qui était resté immobile.

On n'est pas passé loin du KO et même si Annecy a monopolisé le ballon le plus clair de cette seconde période, c'est le Sporting de Bastia qui ce samedi soir a effectué la bonne opération en doublant la mise en toute fin de partie par Van Den Kerkhof quia traversé toute la moitié de terrain, échappé au tacle de Mendy et d'aller battre Escales au terme d'une chevauchée fantastique !