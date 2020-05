Le STC-Educazioni attend une annonce de la rectrice sur le "non- retour des élèves dans les écoles, collèges et lycées"

Le 14 avril 2020, lors du Comité Technique Académique, la plus haute instance technique de l'Education de l'Académie, le STC Education, dans sa déclaration liminaire, condamnait fermement et sans équivoque la décision du Président de la République, annoncée la veille dans son allocution du lundi 13 avril, concernant le retour des enfants et des enseignants dans les écoles, collèges et lycées à partir du 11 mai 2020.





Lors du groupe de travail du 23 avril, où vous avez convié l'ensemble des organisations syndicales de l'Education de l'Académie, le STC Education vous a demandé d'annoncer officiellement le non-retour des élèves dans les écoles, collèges et lycées le 11 mai.

Nous sommes à 11 jours de cette date fatidique, et quelles que puissent être les stratégies nationales du gouvernement en matière de déconfinement sur l'ensemble des secteurs d'activités, le STC Education ne varie pas d'un iota dans sa position concernant le secteur de l'Education, aussi bien pour les élèves, que pour les personnels Education Nationale. Cette position de précaution concerne aussi tous les personnels de la fonction publique territoriale qui travaillent dans les établissements scolaires du 1er et du second degré.





Par une décision de raison, vous avez la capacité d'empêcher que les élèves ne deviennent les porteurs sains et les vecteurs innocents d'une deuxième vague de contamination à venir.

Vous êtes la personne-clé, qui peut et qui doit définitivement mettre un terme à toutes les supputations, tergiversations, circonvolutions ou décisions localisées concernant le retour des élèves dans les écoles, collèges et lycées à partir 11 mai.





Le Conseil Scientifique COVID-19 a été installé par le Ministre de la Santé le 11 mars 2020 pour éclairer la décision publique dans la gestion de la situation sanitaire liée au coronavirus. Ce même Conseil Scientifique, dans ses deux avis rendus les 20 et 24 avril 2020, a proposé de maintenir les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités fermés jusqu'au mois de septembre.

Par une annonce ferme de votre part, nous éviterons les disparités de position des maires et des parents qui se font jour: elles ne peuvent que contribuer à complexifier la gestion sanitaire sur le territoire de Corse.