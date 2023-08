Le SC Bastia renversant en 2e période face à Troyes (3-2)

4e journée de Ligue 2

SC Bastia 3 - 2 ESTAC Troyes (0-2)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : beau

Spectateurs : 12 848





Arbitre principal : Benjamin Lepaysant

Arbitre assistant : Frédéric Hebrard

Arbitre assistant : Vianney Rozand

4ème arbitre : Brice Bayour



Buts :

De Preville (8ème SP) – Zoukrou (29ème) pour Troyes

Santelli (47ème) – Conte (70ème – 79ème) pour SCB





Avertissements :

Lienard (32ème) – Van Den Karkhof (72ème) pour SCB

NDiaye (90+3) pour Troyes



Exclusions

Vincent (12ème ) pour SCB

Kouame (12ème) pour Estac



SCB : Fabri – Roncaglia (Maggiotti 65ème) – Drame – Bohnert – Van den Kerkhof (Janeh 88ème)– Tavares – Vincent (c) – Lienard (Bianchini 82ème)– Ducrocq – Santelli (Alfarela 88ème) – Djoco (Conte 65ème) .

Entr. : Régis Brouard



ESTAC : Alemdar – Ndiaye – Boura – Zoukrou – Kohon (Mazou Sacko 89ème)– Kouame – Saïd Ahamada (Tardieu 82ème) – Chavalerin ( c )- Diop – De Preville (Assoumou 66ème)– Dong.

Entr. : M. Kisnorbo.





Après un coup d’envoi fictif donné par l’ancien joueur du SCB Frédéric Mendy, ce sont les Troyens qui engageaient le match, attaquant face à la tribune Ouest. Le début de rencontre était plutôt équilibré avec même une légère domination troyenne. A la 8ème minute de jeu, sur une des attaques visiteuses Dramé dans la partie droite de la surface fautait sur Dong. L’arbitre désignait le point de penalty. Nicolas De Preville le convertissait en but. 0-1.

A la 10ème minute, sur un pressing sur le gardien Alemdar, Vincent levait le pied un peu haut. S’en suivait une échauffourée. Vincent et Kouame, pour Troyes, coupables d’en être venus aux mains, étaient priés de regagner les vestiaires par l’arbitre. Un début de rencontre chaud chaud chaud sur le terrain et dans les tribunes.

Les joueurs de Brouard piqués au vif par ces évènements prenaient d’assaut le camp troyen, les défenseurs aubois dégageant les ballons comme ils pouvaient. Les Bastiais par Santelli (15ème) et Djoco (18ème) pilonnaient le but d’Alemdar mais en vain. Les turchini ne relâchaient pas l’étreinte et Van Den Kerkhof sur un centre de Lienard voyait son ballon passait au-dessus de la transversale du gardien adverse. (25ème).

Il fallait attendre la demi-heure de jeu pour voir les troyens réagir. Et de quelle façon ! Sur un coup-franc de la gauche de Chavalerin, Zoukrou bien esseulé aux 6 m rabattait le ballon de la tête dans les filets de Fabri ! 0-2 (29ème).

Le SCB payait cash ses erreurs.

Dans les arrêts de jeu de cette 1ère période (8 mn !) les Bastiais poussaient mais se montraient bien maladroits dans la conclusion.

Djoco puis Santelli buttaient sur Alemdar. Un dernier coup-franc de Lienard (45+8) passait largement au-dessus de la transversale du gardien troyen. 0-2 c’était le score à la pause.

Il ne fallait pas trainer à la buvette à la mi-temps puisqu’à la 47ème minute de jeu sur un centre de Djoco de la gauche, Santelli au point de penalty d’un astucieux coup de nuque trompait Alemdar. (1-2).

Les bastiais campaient dans le camp troyen mais les contres de ceux-ci faisaient passer le frisson dans le dos des supporters.

Santelli et Lienard avaient le but de l’égalisation aux 52 et 53ème mais il y avait toujours un pied troyen pour détourner le ballon.

A la 62ème un boulet de canon de Lienard frôlait la transversale d’Alemdar. Le SCB poussait, prenait des risques, s’exposait aux contres adverses mais que faire d’autre ? L’égalisation était si proche.

Et ce but tant attendu arrivait à la 70ème minute. Un centre de Lienard de la gauche, une belle reprise de la tête de Conté au 2ème poteau et Alemdar va chercher le ballon au fond de ses filets. (2-2).

2 minutes plus tard, l’arbitre au grand dam des supporters oubliait un penalty sur Conte (73ème) ! Puis c’est Maggiotti qui obligeait Alemdar à se détendre (77ème). C’était chaud bouillant sur le but troyen ! Les corners s’enfilaient comme des perles pour les Bastiais. Et la délivrance à la 79ème : sur une passe lumineuse de Maggiotti de la gauche, un doublé de Conte et le SCB repassait devant ! (3-2).

Il ne restait plus au Sporting qu’à gérer sa fin de match. Ce qu’il fit ! Une victoire au bout du suspense. 3-2.