Le "Road Tour Sports pour tous" fait une halte en Corse du 5 au 22 avril

Le « Road Tour » initié par la Fédération Française Sports pour Tous en est à sa 3édition et inclura pour la 1fois la Corse dans ses 14 étapes.« Notre Île sera la 1étape de ce Road tour » souligne Joël Raffalli, président du Comité Territorial Corse Sports pour tous, association loi 1901 créée en 2013, qui récence 700 licenciés (13% d’hommes et 87% de femmes !) et 25 clubs affiliés. « L’objectif est de sensibiliser le public aux bienfaits d’une activité physique et sportive régulière sur la forme et la santé. A travers cette démarche on invite petits et grands à découvrir, à s’initier à de nombreuses activités, connues et moins connues. Du 5 au 22 avril un camion-podium sillonnera l’île en 6 étapes avec des animateurs et en liaison avec des clubs locaux. De plus le 15 avril, c’est à Ajaccio que la Fédération Française tiendra son assemblée générale ».Le Road Tour débutera le 5 avril à Corte sur le parking Grossetti de la faculté de Sciences de 11h à 16h. Le camion poursuivra son tour de l’île à Calvi le samedi 8 avril de 13h à 19h au complexe sportif Calvi Balagne, puis à Ajaccio, le vendredi 14 avril de 11h à 16h sur la place Jean Casili et le 15 avril de 10h à 17h sur la place du Diamant.ll se dirigera dans l'extrême sud, le 18 avril à Porto Vecchio au complexe sportif du Prunello de 11h à 16h puis le 19 avril à Bonifacio sur le stade de football de Musella également de 11h à 16h. Le Road Tour se terminera à Bastia : le 21 avril au boulodrome de Lupinu de 11h à 16h et le 22 avril sur la place St Nicolas de 10h à 17h.« On a construit ce circuit corse en sollicitant les villes labélisée Terre de jeu dans le cadre Paris 2024 » précise encore J.Raffalli.Sur le parcours, Jacques-André Vescoli, cadre technique régional à la Maison du sport pour tous de Lucciana. « Nous serons plusieurs animateurs sur place avec aussi le concours des différents clubs. Au total nous proposerons 70 activités différentes, pour tous les âges et aussi aux personnes en situation de handicap comme par exemple l’initiation au sport en fauteuil roulant ».Outre les traditionnelles activités telles pilâtes, Qi Gong, yoga, marche nordique et autres Zumba, à découvrir : Speed ball, Round net et touchkball.« Sur place aussi nous serons à même de procéder à quelques tests médicaux et distiller des conseils sur la meilleure activité à pratiquer en fonction de la personne. En fin de séance, des étudiants STAPS de Corte feront remplir un questionnaire de satisfaction aux participants ».Si ce Road Tour doit booster la pratique sportive de loisir en Corse, Joël Raffalli et son équipe d’animateurs travaillent sur le sujet depuis plusieurs années. « Le Comité territorial est un acteur important dans la promotion du sport pour tous en proposant des activités sportives accessibles à tous les publics. On attache beaucoup d’importance aussi aux zones rurales qui sont parfois dépourvues d’infrastructures ou de clubs. Nous avons un bel outil qui est la Maison du Sport pour Tous à Lucciana. Organisme de formation agréé, on accueille chaque année une douzaine de jeunes se destinant aux métiers de l’animation sportive, dans le cadre du Plan Régional de Formation Professionnelles ».