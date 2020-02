Le Portivechju Sud Corse au départ samedi

Un nombre d'engagés en léger recul par rapport à l'année passée pour un rallye qui a, malheureusement, connu la polémique avec la décision du maire de Figari, voici quelques jours, de ne plus autoriser le rallye à emprunter la spéciale de Tarabucetta qui devait avoir lieu samedi après-midi après celle de Porra qui va ouvrir cette version 2020. Une décision engendrée par le fait que des reconnaissances non autorisées aient été faites par certains pilotes.

Malgré cela le rallye aura bien lieu sans sa spéciale la plus longue et la plus rapide de sept kilomètres. La journée de samedi sera composée de l'unique spéciale de Porra (4,1 km). A l'issue de celle-ci les équipages rejoindront le parc fermé sur la Marine de Porto-Vecchio,avant la deuxième journée de dimanche qui verra se disputer les spéciales de Palavesa-Muratello et Ceccia. Deux ES que les concurrents devront effectuer à trois reprises.

Au niveau des prétendants à la victoire finale, Youness El Kaddaoui, vainqueur à quatre reprises, a décidé de s'aligner cette année en R2 avec une Peugeot 208 et aura, par conséquent, quelques difficultés pour tenir la dragée haute aux dix R5 figurant sur la liste des engagés. Parmi ces autos, les Skoda Fabia pilotées par Jean-Baptiste Botti, Georges Moracchini et Jonathan Paccini ont les faveurs des pronostics. Didier Merle des Isles, sur la Polo, ainsi que Didier Sauli, dont c'est le retour à la compétition, sur une Skoda auront, aussi, une belle carte à jouer, tout comme Thomas Argenit sur la Mitsubishi Evo 9 (R4).