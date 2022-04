Le Festival Scen'è Sonniu est de retour à Porto-Vecchio

Rendez-vous incontournable pour les amateurs de spectacle vivant, le festival du Rêve Scen’è sonniu de Porto-Vecchio revient du 20 avril au 24 avril pour sa 21édition.Créée en 2001 par la compagnie Chjachjaroni et la ville de Porto-Vecchio, ce festival des arts de la rue se déroule au milieu des décors naturels de la ville, au sein de trois quartiers distincts de Porto-Vecchio : la marine dans les murs de l’ancienne usine à Liège, le Pifano à proximité de la future médiathèque et la Haute-Ville.Près de 80 artistes professionnels du rire, du chant, de la danse et de la musique proposent un programme étoffé, gratuit et tout public : cirque contemporain, clown, déambulation, marionnettes, contes, théâtre et musique.Les spectacles visuels seront à l’honneur avec la Cie des arbres nus et leur dernier spectacle « Blanche-Neige et les 77 nains ». Le théâtre ne sera pas en reste : la compagnie Cie Nicole & Martin presentera au public les pièces « Les musiciens de Brême », « La jeune fille sans mains » et « Le pêcheur et sa femme ». On notera aussi la présence de la compagnie Beethoven Metalo Vivace pour un solo de guitare symphonique de haut vol : « Monsieur le Directeur. ».