Le FC Borgo ne tient pas la distance à Concarneau

Stade Guy Piriou, US Concarneau : 2 FC Borgo : 1(0-0)

Concarneau s’est imposé contre Borgo (2-1), ce vendredi, et a mis fin à une série de cinq matchs sans victoire.Voilà plus de deux mois qu’ils attendaient ça ! Après cinq matchs sans victoire (un match nul et quatre défaites), l’US Concarneau a renoué avec la victoire, ce vendredi, contre Borgo.Mais tout ne fut pas simple. Menés au score par la lanterne rouge après à un but de Modeste Duku (52’), les Finistériens ont trouvé les ressources pour renverser le match grâce à des buts d’Alec Georgen (67e) et de Fahd El Khoumisti (82e).