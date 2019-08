Le FC Balagne officiellement en N3 !

La nouvelle est tombée peu après 13 heures ce jour. Le bureau exécitif de la Ligue Amateur de Football réuni ce matin a décidé au vu des pièces consultées que le FC Balagne disputerait le Championnat de National3 cette saison, et ce au détriment de l'US Corte qui avait pourtant gagné sa décision de disputer ce championnat de N3 après la décision du Tribunal Administratif de Bastia qui a rappelons-le ordonné à la FFF d'intégrer le club cortenais dans ce championnat national.



Une décision de la LFA qui qui ne va pas manquer de profonds remous du côté de Corte bien décidé de faire appliquer cette décision de justice.





Le procès verbal du bureau exécutif de la LFA

« Rappele son PV du 16 juillet dans lequel figurait la mention « USC CORTE ou FC BALAGNE » dans la composition du groupe Corse-méditerranée de National 3 en raison de contentieux dont l’issue engendreraient des incidences sur l’attribution du titre de Champion de R1 de la Ligue de Corse,

Pris connaissance de la décision du Comité directeur de la Ligue de Corse en date du 19 août 2019 désignant le FC BALAGNE comme club occupant la 1ère place du Championnat R1 de Corse et devant accéder en National 3 puis demandant, compte tenu de l’ordonnance de référé du Tribunal de Bastia, à ce que l’USC CORTE y soit intégré également,

Considérant que le règlement du National 3 dispose qu’est intégré pour participer au groupe Corse- Méditerranée, le club classé 1er du championnat de R1 de Corse,

Considérant que si l’USC CORTE a pu se voir reconnaître le droit d’intégrer provisoirement le National 3 par le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia sur un premier dossier, c’était avant que le FC BALAGNE ne reprenne les points sur tapis vert suffisants pour occuper seul la première place du championnat de R1 par le biais d’une nouvelle affaire jugée en appel et dernier ressort par la FFF; de sorte que l’ordonnance du juge des référés ne produit plus d’effet en ce qu’elle plaçait le club de Corte en tête du championnat de R1 puisque le FC BALAGNE occupe désormais cette place,

Dès lors, conformément à la décision du Comité Directeur de la Ligue de Corse, seul le FC BALAGNE doit être intégré au groupe de National 3 et le PV du 16 juillet précité doit être mis à jour en conséquence. »



L'USC Corte n'exclut pas un nouveau recours au Tribunal Administratif



Après avoir appris son renvoi en R1, sur son site, l'USC Corte a clairement indiqué qu'il n'acceptait pas cette décision, et a publié un communiqué!

" Suite à la décision de la BELFA d'intégrer uniquement le FC Balagne en N3 et de décider notre relégation en R1, malgré l'article 1B des règlements généraux de la FFF qui précise que seule une décision de justice peut décider d'un maintien ou une accession après le 17 juillet, notre club prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'obtenir son titre et son accession gagné sur le terrain et n'exclut pas un nouveau recours au Tribunal Administratif".





De son côté, le FC Balagne n'a pas réellement souhaité réagir à cette décision qui va dans leur sens, si ce n'est que de dire: "Comme nous l'avons toujours dit dans cette affaire, nous étions confiants. Aujourd'hui le verdict est tombé. Maintenant nous attendons impatiemment le feu vert de la Commission des compétitions de FFF que nous espérons dans le courant de l'après-midi, pour que l'on puisse démarrer ce championnat de N3 dès ce dimanche contre le Gallia de Lucciana chez lui".

"