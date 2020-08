Lancement des travaux au barrage de l’Alisgiani : Une ouverture de vanne pour une cure de jouvence

Une gestion responsable

Les 2/3 de l’activité de l’OEHC étant concentrés en Plaine Orientale, entre Furiani et Ventiseri, il a fallu anticiper pour ne pas hypothéquer l’irrigation des terres agricoles jusqu’au mois de novembre. « Alisgiani est le barrage maître de la Plaine Orientale, le vaisseau amiral, mais la mise en place du surpresseur de Tagliu-Isulacciu nous permet de compenser ce manque de ressource avec un appoint venant de la réserve de Peri », précise Saveriu Luciani. « De toute façon, tous les ans, au mois de septembre, le barrage est vide », rappelle Pancrace Maurizi. « L’inquiétude des agriculteurs porte sur le risque de perte de pression pendant la phase transitoire d’abaissement. Ceci étant, les travaux sont nécessaires, le tout est que ça se passe bien. Nous avons eu la chance d’avoir eu un printemps très pluvieux et de commencer l’été avec un barrage plein. Nous étions inquiets à cause des feux, mais force est de constater que la pluie d’aujourd’hui nous apporte un peu de répit », ajoute François-Xavier Ciccoli. Joseph Colombani se montre serein : « Cette opération de vidange est prévue et amenée depuis un certain temps. Une communication et un travail en amont ont été faits par l’OEHC avec la connexion du Golu et du surpresseur de Tagliu-Isulacciu. L’OEHC travaille avec un filet, il n’y a aucun souci. En plus, le temps s’y prête. On s’attend uniquement à une certaine saleté de l’eau brute proposée. Pour l’agriculteur, cela veut dire des contre-lavages, éventuellement se lever la nuit pour nettoyer les filtres… Mais c’est un mal pour un bien. Nous sommes convaincus que l’OEHC maîtrise l’outil et travaille ici, en ce moment, pour l’intérêt collectif des agriculteurs et de l’agriculture ».



Des régions en stress

Si les trombes d’eau, qui se déversaient en montagne et en plaine, ont été accueillies avec un soulagement unanime, la Corse n’est pas, pour autant, à l’abri de la sécheresse. Le président de l’OEHC se veut rassurant : « A l’heure où l’on parle, deux régions sont sous surveillance. La première est la Balagne où l’état de stress hydrique est avancé. La seconde est la région du Giussani, la vallée de Tartagine et de l’Ascu qui sont, aussi, en situation assez délicate. Tout le Nord-Ouest de la Corse est donc impacté, s’y ajoutent le Nebbiu et le Cap Corse. Même si les réserves au niveau des barrages sont similaires à celles de l’an dernier et qu’il y a des stocks disponibles, au niveau du terrain et de l’humidité des sols, ça ressemble étrangement à 2017, voire presque à celle de 2003 ». Tout en restant prudent : « Les réserves sont suffisantes, mais on note une surconsommation. Nous espérons qu’il y aura, cet hiver, une recharge de la ressource en eau suffisante pour garantir la saison prochaine. Imaginons la catastrophe que seraient deux années successives de sécheresse ! L’idée d’Acqua Nostra est de passer très rapidement de cette gestion inter-saisonnières et aléatoire à une gestion interannuelles pour assurer une sécurité en cas d’une année de sécheresse supplémentaire ».



Un effort citoyen

Mais sécuriser les stocks, martèle-t-il, ne suffit pas : « On le dit au monde agricole et aux collectivités : il y a besoin de réformer le rapport à l’eau et d’éviter la surconsommation. La baisse actuelle de la fréquentation touristique permet, cet été, heureusement, de pondérer la crise hydrique. Mais, on n’a pas encore acquis les pratiques et les éco-gestes nécessaires pour faire face à la surpopulation estivale. Ce manque de conscience fait que chaque été, certaines communes sont confrontées à des phénomènes récurrents de pénurie. Il faut corriger cela ! Il ne faut pas penser que cinq barrages supplémentaires permettront de répondre à cette problématique. Le barrage est une nécessité absolue, mais le geste citoyen est l’accompagnement nécessaire à la mise en place du plan d’aménagement Acqua Nostra. Il faudra un effort citoyen pour y arriver ».



N.M.