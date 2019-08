Lama : palmarès de la compétition de courts métrages

Samedi 3 Août 2019

Le Festival du Film de Lama a innové cette année avec la première édition d'une compétition de courts métrages corses et des îles méditerranéennes.

Le jury, composé de la réalisatrice Claire Burger et des comédiens Laurent Gamelon et Cédric Appietto, a annoncé le résultat de ses délibérations, jeudi soir sur la scène du principal site de projection du festival ("la piscine"), avant la projection de Au nom de la terre, d'Edouard Bergeon.

Le Grand Prix a été attribué à Souvenir inoubliable d'un ami, film franco-libanais de Wissam Charaf, tourné dans la région de Bastia.

Le jury a également décerné une mention spéciale à Sheep, film maltais de Thomas Georgiadis.

