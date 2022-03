"Ladies Open Calvi Eaux De Zilia" : la 3ème édition du 10 au 17 avril

" Après une annulation en 2020 et une édition sous bulle en 2021, nous organisons cette année, quelques événements en marge du tournoi" précise Jean Gour, président du comité d'organisation de l'épreuve.

Chaque jour sera ainsi dédié à un thème bien particulier : les enfants, la femme, le handicap et le handisport, l'écologie mais également la vie associative, auront tous leur moment. "Nous aurons de prestigieux invités, comme un champion paralympique de ping-pong..." souligne Jean Gour.





Durant plus d'une semaine, les organisateurs ont concocté un programme à ne surtout pas manquer.

Jean Gour présente ces quelques jours festifs.



Côté sportif, le Vendredi 8 Avril midi, sera marqué par l'ouverture du village au public. " Le samedi 9, à partir de 11 heures, aura lieu le tirage au sort des tableaux de la compétition, en musique, et à 18 heures, nous nous rassemblerons autour d'un pot de bienvenue pour les joueuses".

Mardi 12, soirée des Joueuses, parrainée par Engie à partir de 19 heures.

" Le Samedi 16 auront lieu les demi-finales des simples et finale des doubles suivie de la remise des prix et d'un cocktail".

Puis dimanche 17, se déroulera la finale du Simple suivie de la remise des prix et d'un cocktail de clôture.

Du côté des animations, le lundi 10, sera dédié aux Associations. Mardi 12, la Journée de la Femme. Mercredi 13, l'Environnement et de l'Ecologie seront à l'honneur, journée parrainée par SDEC et Kyrnolia. " Jeudi 14, nous accueillerons les enfants, avec des scolaires de Balagne et nous présenterons leurs travaux artistiques".

Vendredi 15, sera une journée consacré au Handicap en présence de Fabien Lamireau, champion olympique de tennis de table en fauteuil, parrainée par Engie.



Cette année, les 60 bénévoles s'occuperont de la bonne organisation de l'événement, "dont un chef Hospitality et ses 5 aides, un juge-arbitre et ses 8 arbitres fédéraux, 14 juges de ligne et 20 ramasseurs de balles" précise Jean Gour



Le tournoi doté de 25 000$ est organisé par le Tennis Club Calvi et l’association Sport@Calvi.