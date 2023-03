La ville de Bastia obtient 12,8 millions d’euros pour restructurer l’ensemble immobilier "Le Cézanne"

Résidence inachevée mais partiellement habitée, l’ensemble immobilier « Le Cézanne » va bientôt connaître une seconde vie. Acquise par la mairie de Bastia en 2022, cette grande structure du quartier du Fangu vient de faire l’objet d’une dotation de 12,8 millions d’euros via Action Logement, un organisme d’État. La convention, signée ce mercredi 29 mars à la mairie, s’inscrit dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville », qui a déjà permis de financer un plan de logement au niveau des îlots Letteron et Puntettu, dans le quartier du port.



« Ce programme est au bénéfice des villes moyennes, afin de relancer l’attractivité de leur centre ancien, notamment à travers le logement », explique Sandrine Bordin, directrice régionale d’Action Logement. « Dans la précédente convention, on a engagé un peu plus de 6 millions d'euros pour 58 logements. Là, c’est à peu près 12 millions qui seront alloués sur un même ensemble immobilier. »



Un moyen de ramener du logement social dans le centre, et d'y favoriser la mixité. « Au sud de la ville, nous faisons l’inverse, en amenant du logement libre. Mais dans le centre, le but est d’amener du logement social », analyse Emmanuelle de Gentili, première adjointe au maire de Bastia. Toutefois, en contrepartie de ces financements, la ville s’est engagée à réserver une partie des logements à des salariés du parc privé. « Ce sont des gens qui vont créer de la valeur, qui vont consommer, mettre leurs enfants à l’école... Ça apporte du développement économique », reprend Sandrine Bordin.