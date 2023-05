La victoire électorale des indépendantistes en Polynésie saluée en Corse

Les indépendantistes ont remporté dimanche les élections territoriales en Polynésie française, une victoire qui leur garantit les rênes de la collectivité du Pacifique Sud pendant cinq ans et ouvre la voie à un éventuel référendum d'autodétermination. La liste du parti Tavini huiraatira dirigée par l'ex-président du gouvernement Oscar Temaru a obtenu 44,3 % des voix au second tour et, grâce au mode de scrutin, une majorité absolue de 38 des 57 sièges de l'Assemblée territoriale, selon les résultats provisoires du Haut-commissariat de la République en Nouvelle Calédonie. Elle a devancé celle du président sortant autonomiste Edouard Fritch, créditée de 38,5 % des suffrages (16 sièges), et celle de l'ancien vice-président autonomiste Nuihau Laurey (17,1 % des voix et 3 sièges), selon ces résultats.

Le parti d'Oscar Temaru, 78 ans, doit présenter le 10 mai la candidature du député modéré Moetai Brotherson, 51 ans, au poste du président du gouvernement.



De nombreuses réactions en Corse



Cette nette victoire place le camp indépendantiste en position de force face à l'Etat français pour négocier un référendum d'autodétermination de ce territoire, grand comme l'Europe, de cinq archipels éloignés de 17.000 km de Paris. S'ils ont surtout fait campagne sur le pouvoir d'achat, les indépendantistes ont également fait savoir qu'ils souhaitaient lancer un processus de décolonisation.

"Nous n'allons pas être indépendants demain ni la semaine prochaine", a toutefois assuré M. Brotherson après sa victoire sur la chaîne de télévision TNTV. "Je n'ai aucun problème à travailler avec l'Etat et ça ne va pas changer demain", a poursuivi l'élu, figure de l'aile modérée de son parti.



Cette victoire a fait réagir de nombreux partis nationalistes en Corse. Dans un communiqué Corsica Libera félicite le Tavini et tous ses représentants "que nous avons grand plaisir à accueillir chaque année aux Ghjurnate internaziunale di Corti."









