La météo du vendredi 14 août 2020 en Corse

Charles Monti le Vendredi 14 Août 2020 à 06:59

Comme la veille et comme, sans doute, demain le temps sera généralement ensoleillé avec des brises faibles à modérées. Températures maximales oscilleront entre 30 et 33 degrés et la température de l’eau de mer entre 24 et 26 degrés.

