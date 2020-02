La lutte contre la précarité et la pauvreté, un enjeu clé des municipales : lettre ouverte aux candidats corses

permettre un meilleur accès au logement social et très social ? rendre plus supportable les conditions des personnes, de plus en plus nombreuses, vivant sans domicile fixe (toilettes et douches publiques, give box, accroissement des places d'hébergement, consignes pour leurs bagages ...) améliorer la mobilité, proposeriez-vous, notamment, la gratuité des transports en commun ? réduire le renoncement aux soins ? lutter contre le décrochage scolaire ? favoriser la formation et l'emploi des jeunes déscolarisés ? vous inscrire dans le dispositif " Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée" ? limiter la déshumanisation des démarches administratives ? favoriser l'accueil de familles de migrants ?

"La précarité et la pauvreté sont des phénomènes structurels. Elles touchent aussi bien nos villages que nos villes.En tant que maire, vous en serez un des témoins et un des acteurs principaux de la conception et de la mise en œuvre des mesures capables d'en atténuer les effets.Quelle place la précarité et la pauvreté tiennent-elles dans vos projets municipaux et, surtout, quelles mesures concrètes envisagez-vous pour lutter contre ces fléaux ?Vos réponses publiques à ces interrogations contribueront, sans aucun doute, à éclairer le choix des électeurs.Quelles mesures concrètes prendrez-vous pour:10.mieux coordonner les différentes politiques de lutte contre la pauvreté (Etat, Collectivité, intercommunalité) ?11. mieux intégrer les personnes vivant en situation de pauvreté dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des mesures qui les concernent le plus ?12. aider les associations qui viennent en aide aux plus pauvres ?Nous vous remercions de faire connaitre vos réponses par voie de presse, lors de vos prises de paroles,dans vos programmes et en nous les transmettant à cle-ajaccio@sfr.frAva Basta, Croix-rouge francaise 2A, l'Entraide Protestante de Corse, FALEP2A, FALEPa Corsica, Fraternité du Partage, Délégation Régionale de Corse de Médecins du Monde, Présence Bis, Délégation de Corse du Secours catholique, Fédération de Corse du Secours Populaire Français