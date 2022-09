La foire de Porto-Vecchio sera de retour du 23 au 25 septembre

Cette 16e édition qui se déroulera le weekend du 23 au 25 septembre sur le terre-plein de la Marine regroupe artisans, producteurs locaux et socioprofessionnels de différents secteurs, une part importante est, également, faite au tissu associatif.



Au sortir de la saison estivale, A Fier a di Portivechju lance un mois de septembre et un mois d'octobre riche en rendez-vous d'importance. Dans son discours d'introduction, le maire de Portivechju a rappelé ce lundi 5 septembre, à l'occasion de la conférence de presse de présentation, c ombien a Fiera di Portivechju constituait un moment important et qu'elle était, dans le même temps, l'expression de la démocratie locale, en s'inscrivant dans un écosystème dans le cadre d'une dynamique qui caractérise le milieu associatif porto -vecchiais .



Pour le premier magistrat de la ville cet événement doit surtout demeurer le "rendez-vous populaire par excellence".



Rendez-vous le vendredi 2 septembre à 11 heures pour l'ouverture officielle de la foire sur le terre-plein de la Marine. Les Porto-Vecchiaises et les Porto-Vecchiais auront jusqu'au dimanche 25 septembre à 20 heures pour découvrir les différents stands et animations qui vont jalonner ces trois jours placés sous le signe de la convivialité.