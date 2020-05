La fédération LR de Haute-Corse pour la réouverture des plages le 11 mai

Après 2 mois de confinement, particulièrement respecté en Haute Corse, ce qui est à souligner, et ce dont nous remercions l'ensemble de nos concitoyens, il est grand temps que nous puissions retrouver l'accès à nos plages, lieu naturel d'exutoire, et donc d'apaisement des tensions et angoisses générées nécessairement par ce confinement.

Nos longues plages peuvent être gérées dans les bonnes conditions sanitaires nécessaires. C'est ce que François-Xavier Ceccoli a rappelé au Préfet de Haute-Corse.

Enfin nos plages font partie de notre économie locale qu'il faut impérativement redémarrer. Autant se préparer dès le 11mai, alors que nos plages ne pourront être accessibles que par les locaux.

C'est pourquoi nous appelons la Collectivité de Corse et nos parlementaires à prendre clairement position sur cette demande légitime de nos concitoyens et à relayer auprès de l'Etat et de ses représentants, la demande de réouverture de nos plages dès le 11 mai.

Nous avons besoin d'espoir, de liberté, de responsabilité, et cela commence par l'accès à nos plages.

Nous avons su respecter le confinement, nous saurons respecter les gestes barrières sur nos plages.