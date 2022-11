La Ville de Bastia au chevet des copropriétaires

Si vous êtes locataire ou propriétaire, d’un appartement ou d’un commerce et vous avez des questions concernant votre logement les Rencontres de la Copropriété » organisées par la Ville de Bastia samedi prochaine au musée sont le rendez-vous à ne pas manquer.



Des stands sur les droits et les devoirs de chacun

Pour démarrer ces rencontres, à partir de 13h45, un expert du domaine viendra poser son oeil expert sur le territoire corse. Directeur de la rédaction du site d’information destiné aux professionnels de l’immobilier, « Universimmo-Pro.com », Alain Papadopoulos est également consultant et formateur, auteur de plusieurs ouvrages et dossiers sur la copropriété, et secrétaire général de l’Association Qua-liSR, créatrice de la certification de services « Syndic Prévention Redressement », destinée aux syndics spécialisés dans le redressement de copropriétés en difficulté, échangera avec le public avant l'ouverture de nombreux stands et ateliers pour répondre aux questionnements spécifiques des copropriétaires.

Le premier stand, « Pour une copropriété structurée et bien gérée», apportera des informations relatives au fonctionnement général de la copropriété et des dispositifs associés, notamment comment gérer un appartement vide, identifier le propriétaire d’un appartement, ou encore la question du traitement des impayés.



Un deuxième stand, « Des travaux dans mon logement ou dans mon immeuble », répondra aux questions administratives, des démarches à accomplir et les aides mobilisables en cas de travaux d’amélioration, d’adaptation du logement, de réhabilitation et de rénovation énergétique ou encore de travaux sur les parties communes.



Le stand « Bien vivre dans mon quartier » viendra éclairer les questions autour de la gestion urbaine et sociale de proximité, réponses aux problèmes du quotidien liés à l’habitat et au cadre de vie, notamment en termes de propreté, entretien, conflits de voisinage, animation et convivialité.



Un quatrième stand sera consacré à l’accompagnement dans les démarches autour de nombreux sujets socio-économiques, tels que le maintien à domicile, l’adaptation des logements, la lutte contre l’isolement, difficultés de règlement des charges, droits du locataire, accompagnement du propriétaire, lutte contre la fracture numérique.



Enfin, le stand « Des commerces et des services en bas de chez moi» s’intéressera aux démarches, aides, et à l’accompagnement pour les locaux d’activité en pieds d’immeuble.



En parallèle de ces stands, il sera possible de rejoindre l’auditorium du Musée pour deux ateliers. Copro+ interviendra lors d'un atelier portant sur l’organisation de la copropriété à partir de 15h30 sous la forme d’une présentation puis d’échanges. Puis Urbanis posera son oeil expert, à partir de 16h45, pour évoquer le sujet des travaux en copropriété et leurs modes de financement.