La Maison de Santé pluriprofessionnelle de Bastia labellisée, qu'est-ce qui change ?

Concrètement, pour les usagers du quotidien, ce nouveau label n’aura aucun impact direct sur leur prise en charge. Mais en revanche, c'est pour la structure en elle-même que les bénéfices seront notables. "C’est notre pérennité qui est en jeu. Avec cet accord, on va bénéficier d’un fonds de subventions de la part de la CPAM. Comme notre établissement est lourd de charges, tant humaines que logistiques, ce soutien n’est vraiment pas négligeable", s’enthousiasme le Docteur Solinas.



"Entre 50 et 70 000 euros par an"

"La rémunération varie entre 50 et 70 000 euros par an", précise Maclou Rigobert, le directeur de la CPAM de Haute-Corse. Mais pour s’assurer de cet appui financier, la Maison de Santé de Bastia devra remplir, au cours des prochaines années, un certain cahier des charges. "Cela comprend la coordination des différents services de santé, l’ouverture d’un planning large pour les soins non programmés, et la formation des jeunes médecins."