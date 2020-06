La JS Munticellu annonce officiellement sa mise en sommeil et rejoint le FC Balagne

Le comité directeur".

On a pour habitude de dire que toutes les belles choses ont une fin. aujourd'hui c'est le cas pour le club de football de la Jeunesse Sportive de Munticellu, véritable vitrine de la commune balanine, qui annonce officiellement sa mise en sommeil.Nombreux étaient ceux à savoir que des négociations étaient en cours entre la JS Munticellu et le FC Balagne, jusqu'au jour où la JS Munticellu faisait savoir que, finalement, elle renonçait à ce rapprochement et que le club allait se restructurer en créant notamment des équipes de jeunes et en se mettant en conformité avec le statut d'entraîneur.Tout semblait sur les bons rails jusqu'au jour où les joueurs ont été convoqués et qu'on leur a annoncé que finalement le club se mettait en sommeil !Une annonce bien accueillie par certains mais qui a aussi fait l'effet d'une douche froide chez d'autres.Clairement, faute de ne pouvoir légalement effectuer cette fusion (comme ce fut le cas entre le FC Calvi et la Squadra Balanina) la seule solution pour entériner ce rapprochement devenu effectif avec le FC Balagne, c'était la mise en sommeil pure et simple de la JS Munticellu.Quelque part le club de Monticellu sera toujours présent puisque en effet selon nos informations elle représentera en partie l'équipe de PH "A" du FC Balagne et évoluera sur son propre terrain de Munticellu.Tout ça devrait être mis en forme par le FC Balagne lors de sa présentation à la presse, avec nous l'avons déjà annoncé, la très vraisemblable venue au poste d'entraîneur du FC Balagne de l'ancien entraîneur du Gazelec d'Ajaccio Dominique Veilex.Les communiqués"Nous annonçons officiellement la mise en sommeil de la JSM, l’ensemble du club ( staff- dirigeants- joueurs) avons décidé de rejoindre le club du Football Club Balagne"Nous remercions encore mille fois nos partenaires sans qui nous n’aurions pas pu vivre cette passion commune qu’est le football. Nous remercions les bénévoles, qui auront donné de leur temps, de leur patience, et de leur détermination. Nous remercions enfin les supporters, ce 12 ème homme qui nous aura fait gagner des points précieux, et qui nous aura suivi ces 3 ans avec deux montées à la clé.L’histoire que nous avons commencé à écrire n’est néanmoins pas terminée. Le football club balagne s’agrandit, tout comme nos projets et nos ambitions.Pour les merveilleux moments que nous avons vécu tous ensemble, nous remercions encore tout le mondeForza a Balagna, uniti simu più forte"."La Jeunesse Sportive Monticello rejoint le FC Balagne Nous communiquerons lors de la prochaine assemblée générale l’organigramme du club et l’arrivée des nouveaux dirigeants.