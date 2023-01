La Direction Générale des Affaires Maritimes en visite au lycée maritime de Bastia

L’établissement a été construit au début des années 60. Les locaux, situés au cœur de la citadelle de Bastia, s’étendent aujourd’hui sur 3966 m² : 2972 pour la pédagogie, 255 pour la restauration. D’ici quelques mois viendront s’ajouter 441 m² au 1er étage du bâtiment des ateliers surélevés dont 4 salles de classe et un laboratoire de physique/chimie et 236,50 m² au deuxième étage dont 3 salles de classe. Sur les 143 élèves inscrits cette année, 63 élèves sont internes. Depuis juin 2019, l’internat a été délocalisé au couvent St Hyacinthe. Sur les 143 élèves, dont 6 filles, 12 sont en CAP1, 12 en CAP2, 22 en Seconde Commerce et pêche, 12 en seconde EMM (Electro-Mécanicien Marine), 22 en 1ère Commerce et pêche, 13 en 1ère EMM, 31 en terminale Commerce et pêche, 15 en terminale EMM et 4 en BTS 1ère année.

Le lycée dispose déjà de 2 navires-école et d’ici 2024 un 3ème avec un navire « zéro émission » fonctionnant à l’hydrogène. Le lycée bénéficie aussi depuis quelques années d’un partenariat très actif avec la compagnie Corsica Linea.





Le navire école Zéro Emission

Parmi les projets phares, ce navire « zéro émission » qui fonctionnera à l’hydrogène et qui sera livré dans quelques mois (début 2024). Ce navire d’une longueur de 20 m, large de 6, doté de 9 bouteilles de 7,5 kg d’hydrogène et de 2 piles à combustible de 140 KW, pourra embarquer 12 élèves et 2 enseignants jusqu’à une vitesse de 12 nœuds. Il sera doté de 4 espaces pédagogiques et techniques. Ce projet, une première en France pour les lycées maritimes, est financé à hauteur de 4 000 000 € par le Plan de Relance. Le navire sera livré au début de l’année 2024. L’entretien et le fonctionnement seront assurés financièrement par la CdC. Autre projet d’envergure, le Centre de Sécurité Maritime Pluridisciplinaire de l’Arinella sur une parcelle de 3000 m². Ce centre sera composé de 5 espaces pédagogiques et techniques dont un simulateur incendie. Ce centre qui devrait être livré au dernier trimestre de cette année est financé par la CdC (3 361 000 €).