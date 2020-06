"La Corse à moto" avec le "petit fûté"

La Corse est une île magique et la découvrir en moto est un rêve que réalisent des milliers de motards chaque année et tout au long de l’année. En effet chaque saison révèle ses trésors et particularités et si la haute saison permet toutes les joies estivales de la plage au repas en terrasse tard le soir, la basse saison révèle des découvertes que ne connaîtront jamais les estivants : les oursins à Bonifacio, le figatellu au feu de bois, le fameux brocciu fraîchement fabriqué, les routes presque désertes et le temps qui s’écoule doucement, temps de l’échange, de la découverte et de la rencontre.





Au programme : les marines et petits ports du cap Corse, Saint-Florent et les plages sauvages de l’Agriate, les beaux villages en balcon de Balagne, la cité Paoline de l’Île-Rousse, Calvi la Génoise et les paysages protégés de Scandola, la marina de Porto et les gorges de la Spelunca, la traversée du Niolo et du Corte- nais par les plus hauts cols, la mystérieuse Castagniccia, les kilomètres déserts des plages de la côte est, Porto-Vecchio la festive, Zonza et l’Alta-Rocca, Bonifacio, l’incomparable, Sartène la plus corse des villes corses, Propriano et le golfe remarquable du Valinco, la vallée du Taravo, et pour finir la ville impériale d’Ajaccio et les beaux villages du Prunelli, de Gravona et de Cruzinu.





Les onze circuits proposés dans cette nouvelle édition sont prévus en un ou deux jours, empruntant les routes côtières ou montagnardes qui sont ponctuées de bonnes adresses pour manger et dormir, ainsi que de points d’intérêts incontournables. Chacun y trouvera son bonheur, du séjour le plus simple au plus sophistiqué.

Côté pratique, des road-books, des cartes simplifiées et des adresses en cas de panne dans toutes les micro-régions vous sont proposés.

N’hésitez pas à présenter votre guide aux nombreux établissements sélectionnés pour profiter de petits avantages réservés aux lecteurs. Chaque établissement a été testé et validé avec soin pour répondre aux attentes d’une clientèle motarde (parking, garage, conseils). Les meilleures saisons pour parcourir ces routes sont le printemps et l’automne, qui permettent d’apprécier les paysages et leurs couleurs sans subir la surfréquentation estivale. Au niveau de la sécurité, maîtrisez votre vitesse même si le dessin de certaines portions de macadam vous incite à « ouvrir en grand ». Le danger est souvent au détour d’un virage...

Ces nouveaux circuits futés, d’une durée de 4 à 6 heures, sans les obligatoires pauses (repas, baignade et photos), vous feront découvrir toute l’île du nord au sud et d’est en ouest avec une alternance de paysages côtiers et montagneux dans une même journée. Prenez le temps, savourez !