La Communauté d'agglomération bastiaise s’engage contre les violences faites aux femmes

En France, chaque année 225 000 femmes sont victimes de violences conjugales. Une femme en décède tous les deux jours. Ces violences représentent un des motifs majeurs de saisine des forces de sécurité. A l’échelle de la Corse, 8 féminicides ont été commis au cours des 10 dernières années. En Haute-Corse, les violences intrafamiliales représentent 27% des violences commises.



Ces violences répétées ont appelé une réponse forte des pouvoirs publics et des partenaires concernés. Le 3 septembre 2019, le 1er Grenelle contre les violences a été lancé au niveau national. Il est conclu ce lundi 25 novembre 2019 à l’occasion de la Journée internationale contre la violence à l’égard des femmes.



Le Grenelle a retenu l’objectif de prendre des engagements concrets et collectifs visant à lutter toujours plus efficacement contre les violences conjugales en privilégiant trois orientions : prévenir, protéger et prendre en charge, punir pour mieux protéger.



Le Grenelle a aussi souligné l’importance de donner à ces orientations une déclinaison opérationnelle à l’échelle des territoires et avec les acteurs locaux concernés à partir de Contrats locaux sur les violences conjugales, sexistes et sexuelles. En favorisant un partage d’informations et un partenariat étroit entre le Parquet, les forces de l’ordre, les acteurs du champ sanitaire et social et les élus locaux, ces contrats devront créer les conditions d’un maillage opérationnel qui permettra de repérer le plus en amont possible les femmes victimes de violences au sein du couple et d’améliorer leur prise en charge.



Des instances locales de prévention de la délinquance tels que les Conseils Intercommunaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) ont permis sur d’autres territoires d’améliorer la prise en charge des victimes et une coordination plus performante des moyens tout au long du parcours de la victime. Exerçant sa compétence Prévention de la Délinquance et selon une décision unanime du Bureau en date du 4 novembre 2019, la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) a elle aussi engagé une démarche dans le cadre du CISPD qu’elle préside.



A ce titre, le 19 décembre 2019, le CISPD se réunira en groupe de travail « Violences » qui associera l’ensemble des acteurs (services préfectoraux, Parquet, services de police et de secours, Education Nationale, élus communautaires, des communes et leurs services, associations). Cette réunion donnera lieu à : la présentation des données du territoire communautaire ; des échanges d’expériences ; la définition d’orientations en vue de la signature début 2020 d’un Contrat local sur les violences conjugales, sexistes et sexuelles.