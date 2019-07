La CGT pour un port au Sud de la ville à Bastia

"Trop de temps à été, déjà, perdu. Le port actuel ne répond plus ni aux normes de sécurité pour les travailleurs du port notamment les dockers, ni à l'accostage des navires surtout par vents violents.

La CGT a, aussi, mis en avant la pollution subie par les Bastiais dont la ville est traversée chaque jour par des centaines de camions.

Dans la mesure ou le fret va croître inexorablement les prochaines années la CGT se prononce de manière forte et claire pour la construction d'un nouveau port au Sud de la ville.



C'est l'option qui a également la préférence du président Simeoni du moins dans sa présentation. pour autant les actes permettant cette réalisation dans des délais rapides tardent.

Les nombreuses et coûteuses expertises qui enrichissent les cabinets d'études doivent maintenant faire place à des décisions franches.

C'est ce que demandera la CGT lors de la réunion du CESEc de ce mardi 23 juillet."





Bastia, déjà, victime de la perte de centaines d'emplois notamment depuis la création de la collectivité unique à un un besoin vital d'un nouveau port pour son développement économique et social.

Ne revivons pas les oppositions dangereuses qui ne mènent à rien si ce n'est au pire.

Que serait Bastia devenu si on avait écouté en 1980 les opposants à la construction du tunnel ?

Concernant le remplacement des centrales au fioul par le gaz nous avons perdu plus de 20 ans lorsque la CGT préconisait les centrales au gaz que refusaient certains. Pareil pour les déchets ou en lien avec les chemins de fer la CGT proposait en 1990 un incinérateur qui récupérerait les déchets non triés de toute la Corse.

Pour conclure la CGT ne votera pas un avis qui ne demande pas clairement la construction du nouveau port au Sud de la ville."