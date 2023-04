La 2e édition du cross duathlon de Porto-Vecchio de retour ce dimanche

Organisé par le club du Sud Corse Triathlon, la compétition fait partie du championnat de Corse de triathlon et des disciplines enchaînées.Toutes les catégories sont conviées à prendre part à l'évènement, des plus jeunes aux plus adultes, et à traverser les épreuves de course à pied et de VTT.Le coup d'envoi de la journée est prévu à 10 heures par les pré-poussins et les poussins avec une distance de 300 mètres pour la course à pied, 1 km pour le VTT et de nouveau 300 mètres pour la course à pied.À 10h30, les pupilles prendront le relais avec une distance de 600 mètres pour la course à pied, 2 km pour le VTT et de nouveau 600 mètres pour la course à pied.À 11 heures, les benjamins, minimes et cadets effectueront une distance de 1.000 mètres pour la course à pied, 5,4 km pour le VTT et de nouveau 1.000 mètres pour la course à pied.Le clou de la journée arrive à midi avec l'épreuve réservée aux plus grands qui se disputera selon un format S à savoir 3 kilomètres de course à pied, 15 kilomètres de VTT et, de nouveau, 1,5 kilomètre de course à pied.Les inscriptions s'effectuent sur: https://my.raceresult. com/237219/