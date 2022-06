L'office de tourisme du pays d’Ajaccio dévoile son programme d'été

JAZZ IN AIACCIU

du 27 juin au 2 juillet Jazz in Aiacciu mêle sur scène de grands talents internationaux à nos talents insulaires. C’est un rendez-vous annuel très attendus des amateurs de jazz. Pour son édition 2022, le festival prend ses quartiers au Théâtre de Verdure du Casone avec une programmation exceptionnelle !



LES NUITS D’ETE



du 10 au 13 juillet ce festival rend hommage aux chanteurs insulaires qui se donnaient rendez-vous dans les cabarets d’Ajaccio (Pavillon Bleu, Son des Guitares). Tino Rossi, Marc Paoli… des légendes ajacciennes d’hier à qui les chanteurs d’aujourd’hui (Xavier Paoli, Voce Ventu…) rendent hommage au cours de quatre soirées festives au Théâtre de Verdure du Casone.​



FESTIVALE DI A CANZONA CORSA

du 7 au 9 août et le 17 août ce festival rassemble plus d’un demi siècle de chansons corses sur une même scène. Qu’ils soient confirmés, issus de groupes mythiques ou de nouveaux talents, tous animés par la même passion et le même élan de solidarité. Diana Saliceti, Orizonte, Feli, I Muvrini… et bien d’autres vous donnent rendez-vous au Théâtre de Verdure du Casone.





AIO FESTIVAL

Du 27 juillet au 02 août le Théâtre de Verdure du Casone résonnera au son de -M-, Calogero, Clara Luciani et Orelsan. Quatres soirées inoubliables !​



NUIT DES EGLISES

le 2 juillet c'est dans la Cathédrale Notre Dame de l’Assomption que se déroule l’édition 2022 de la Nuit des Eglises. Chants sacrés, conférences et temps de prière ponctueront cette soirée dès 20h00. Le photographe Pierre-Antoine Fournil exposera ses clichés du patrimoine religieux du Pays Ajaccien.