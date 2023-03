L'épidémie de grippe poursuit son long déclin en Corse

L’épidémie de grippe continue à décliner en France métropolitaine, même si de nombreuses régions restent concernées et que cet épisode a d’ores et déjà atteint une durée exceptionnellement longue. "La semaine dernière a vu une diminution de la majorité des indicateurs de la grippe en métropole", résume ce mercredi 22 mars dans un communiqué Santé publique France (SPF) Sur les 13 régions de métropole, huit restent considérées en phase épidémique. L’épidémie semble en revanche en mesure de s’achever en Corse, en Île-de-France, en Occitanie et, comme les dernières semaines, en Normandie et dans les Hauts-de-France. Outre-mer, l’épidémie frappe toujours les Antilles et, désormais, Mayotte.