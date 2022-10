L'épidémie de bronchiolite s'installe en France : la Corse est pour l'instant épargnée

L'épidémie de bronchiolite, maladie respiratoire qui touche les bébés et les conduit parfois à l'hôpital, s'est désormais étendue à presque toute la France métropolitaine, à part la Corse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ont détaillé ce mercredi 19 octobre les autorités sanitaires.

Les derniers jours ont été marqués par "un passage en phase épidémique dans huit nouvelles régions: Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand Est, Guyane, Normandie et Pays de la Loire", résume Santé publique France dans un bilan hebdomadaire.

Ce sont donc maintenant presque toutes les régions de métropole qui sont touchées, à part PACA, déjà en phase pré-épidémique, et la Corse, pour l'heure épargnée. En Outre-mer, seule la Guyane est touchée par l'épidémie, mais Mayotte, la Guadeloupe et la Martinique sont en phase pré-épidémique.



La bronchiolite, une maladie courante et très contagieuse

Courante et très contagieuse, la bronchiolite provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile, rapide et sifflante. Même si elle est angoissante pour les jeunes parents, elle est la plupart du temps bénigne. Dans certains cas, elle peut nécessiter un passage aux urgences, voire une hospitalisation.



Au total, 2.959 enfants de moins de deux ans sont passés aux urgences pour bronchiolite dans la semaine du 10 au 16 octobre, un bond de presque moitié par rapport à la semaine précédente. Près d'un millier ont finalement été hospitalisés.

Le nombre d'hospitalisations est ainsi plus élevé que ce qui est habituellement observé début octobre, confirmant le scénario d'une épidémie plus précoce pour la deuxième année d'affilée.

Santé publique France avait prévenu vendredi qu'il fallait s'attendre à un "impact sur les services de pédiatrie", un discours relayé sur le terrain par nombre de soignants.