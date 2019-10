L’ambassade de Corse à Paris fait sa rentrée

Un ensemble d’activité est organisé tout au long de l’année au travers de l’organisation de soirées « Parlemu Corsu », de concerts, de l’accueil d’artistes et de personnalités insulaires mais également la programmation d’événements centrés autour de la protection de la langue Corse et de toutes les langues non officielles en coordination avec les représentations Basques, Bretonnes…







"L’ambassade de Corse figure comme l’un des derniers lieux de représentation de la Corse à Paris. De l’île et de la Diaspora ou simplement ami de la Corse, nous vous attendons nombreux."







Pour plus d’informations, cyrnea.levillagecorse@gmail.com ou au 01.43.40.13.41