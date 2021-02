« L’adieu aux aspirations nationales », le changement de la société corse vu par Kévin Petroni

Qui est Kévin Petroni, l’homme qui se cache derrière ce livre ?

- Je suis avant tout un bastiais passionné par l’Histoire, la littérature, la philosophie, les arts, le foot et le tennis de Roger Federer. J’ai été diplômé d’un Master de Lettres et Littérature Française à la Sorbonne et j’enseigne aujourd’hui la littérature au collège de Lucciana. Je prépare également une thèse que je commencerai l’année prochaine à l’université de Corse. Outre mes activités universitaires je dirige aussi l’association littéraire Musa Nostra avec Marie-France Bereni-Canazzi.



- « L’adieu aux aspirations nationales », que pouvez-vous nous en dire ?

- C’est un parcours de lecture autour de trois romans corses de la période contemporaine dont Le Sermon sur la chute de Rome de Jérôme Ferrari, Murtoriu de Marc Biancarelli et Nos anges de Jean-Baptiste Predali. J’essaye de montrer un parcours du renoncement qui est le fil conducteur de ces livres, un renoncement à la vie familiale au village, tout ce qui d’une certaine façon faisait la tradition corse. Dans un premier temps les personnages reviennent au village pour réaliser leur rêve de vivre cette vie idéalisée durant leur enfance. Deuxième temps, c’est la prise de conscience que la vie au village qu’ils ont tant fantasmé n’existe pas à cause de la société de consommation qui a fait descendre les gens sur le littoral, changeant le visage de la société corse telle qu’elle était jusqu’alors. Troisième partie : le choix. Celui de rester au village et de vivre dans un monde déserté, marqué par la misère économique et culturelle, bien loin de ce qu’il était jadis ou d’en partir et de renoncer.

Le point commun de ces trois livres est que le but du narrateur est de questionner le lecteur sur la fin de la vie au village pour qu'il tente de le sauver, lui et sa culture qui est remise en cause par la société de consommation moderne.



- Pourquoi ce livre ?

-,Je voulais travailler sur la crise de la ruralité et je trouvais qu’elle était magnifiquement illustrée dans ces trois romans, ça montrait bien que les villages devenaient une périphérie des villes comme partout en Europe. Derrière la vie rurale ce qui mourrait c’était toute la conception d’un peuple et de ses traditions.



- Quel message porte-t-il ?

- J’essaye simplement de proposer une interprétation des textes et comment la littérature permet de comprendre comment on passe d’une société à une autre.



- À quel public s’adresse-t-il ?

- C’est un ouvrage universitaire donc plutôt pour les étudiants et les professeurs mais j’ai essayé d’être le plus ouvert possible en vulgarisant mes propos.



- Où et quand peut-on se le procurer ?

- À peu près dans toutes les librairies de Corse. Il est disponible depuis le 16 décembre et un premier tirage à 500 exemplaires a été effectué. À ma grande surprise il est presque épuisé mais un réassort devrait être fait prochainement.