L'Uparaghji di u turismu corsu s'étonne du "silence" des élus de l'assemblée de Corse

"Pandémie, économie, saison touristique, conseillers territoriaux..et élus de la corse.: tout va très bien madame la marquise !

Apparemment, pour nos élus, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ...

Réveillez-vous, mesdames et messieurs les conseillers territoriaux !

En effet, ce jeudi 30 juillet 2020, à l’assemblée de corse, aucune des « question orale à l’exécutif » ne concernait le sort des 9 327 entreprises touristiques de l’île, menacées de disparition alors que, compte-tenu des circonstances chaque groupe aurait dû s’en préoccuper urgemment !

Surtout, après le rejet à l’assemblée nationale et au sénat des «amendements covid 19 spécifiques à la corse», pourtant promis par le précédent gouvernement car, à part les 60 m€ votés en compensation de la perte des recettes de la CTC... (mais, peut-être est-ce pour ces élus ce qui constitue l’essentiel ?...) et la prolongation sur 3 ans du crédit d’impôt, merci et bravo, mais uniquement pour les secteurs d’activité qui seront encore là pour en profiter !



Mais, pour toutes les entreprises qui ne seront plus là ...avez-vous prévu de l’encadrer en noir de circonstance... pour le déposer sur leurs pierres tombales au cimetière des tribunaux de commerce ?

Mesdames et messieurs les élus de la ctc, et tous les élus de la Corse : dans une vingtaine de jours, cet embryon de saison va s’achever dans une catastrophe économique sans précédent !

Alors, faites entendre de manière forte vos voix d’élus à Paris, avant de partir en vacances car, à votre retour, vous risquez d’assister aux funérailles des entreprises qui constituent l’essentiel du PIB de la Corse et vos voix ne seraient plus alors que la pâle copie de celles de nos pleureuses traditionnelles d’autrefois ...



Evviva u turisimu corsu Evviva a Corsica !"