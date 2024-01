L’ACA veut réagir à Dunkerque

Olivier Pantaloni, le coach ajaccien, n’a pas apprécié la défaite à Troyes lors de la reprise du championnat et encore moins les errements défensifs, qui se sont multipliés dans l’Aube. Alors, avant un nouveau déplacement, dans le Nord de la France, chez l’avant-dernier, l’entraineur acéiste attend une réaction forte de ses joueurs : « Le rebond est indispensable au vu de notre dernière prestation. Quand on a deux déplacements consécutifs et qu’on passe au travers du premier, il faut impérativement retrouver l’équipe qu’on souhaite avoir, donc beaucoup plus solide sur le plan défensif que ce que l’on a pu voir à Troyes, sur le second."

Dunkerque ?

" C’est une équipe qui a envie de se sauver, il y a eu un mercato important à la trêve. Il y a cette volonté d’arriver à s’extirper de ces quatre dernières places, il va falloir s’attendre à un nouveau match compliqué pour nous".





Pour cette rencontre chez l’avant dernier du championnat de Ligue 2, le coach ajaccien pourra compter sur ces 3 renforts du mercato, Josué Escartin, Al Hassan Touré et Christopher Ibayi, qui pourrait même débuter à la pointe de l’attaque ajaccienne : « Nous avons Josué Escartin qui jouait un peu moins à Brest, mais Al Hassan Touré et Christopher Ibayi jouaient, donc ce sont des joueurs qui n’ont pas besoin de trop de préparation sur le plan athlétique, ils doivent simplement réussir à assimiler nos principes, mais je suis persuadé que ça ira vite. Ils ont la qualité que l’on recherchait, ça va mettre une concurrence beaucoup plus importante au sein du groupe et forcément, cela va obliger ceux qui étaient déjà parmi nous à en faire encore plus s’ils veulent avoir du temps de jeu. »

Thomas Mangani, le capitaine ajaccien s’attend lui aussi à une réaction du groupe face à Dunkerque. " Nous sommes déçus d’avoir fait un bon début de match à Troyes avant de nous écrouler. Nous avons bien bossé pendant dix jours, maintenant, il faut réagir à Dunkerque. Le championnat est encore long, il faut prendre des points quand on peut. Dunkerque, c’est une belle équipe malgré son classement, c’est un nouveau championnat pour eux, avec beaucoup d’arrivées lors de ce mercato ».

Du côté des blessés, Bayala, Barreto, Benhaim et Ben Touré sont toujours out tandis que Chanot est suspendu. En revanche, pas de Vincent Marchetti dans le groupe ajaccien. Olivier Pantaloni n’a pas caché que le milieu de terrain était sur le départ : « Il y a de grandes chances que Vincent Marchetti ne soit plus avec nous. Il y a de fortes chances qu'il s'en aille. Ce n'est pas encore fait mais c'est en très bonne voie ».

Un départ qui devrait être compenser par l’arrivée d’un nouveau renfort afin de ne pas affaiblir l’entrejeu rouge et blanc. Un groupe ajaccien qui aura à cœur de ramener un résultat positif de Dunkerque, avant la réception de Concarneau, samedi à Timizzolu.

Le groupe de joueurs retenus pour le déplacement à Dunkerque

Michel, Sollacaro, Vidal, Avinel, Youssouf, Escartin, Strata, Quemper, Khelifa, Mangani, Puch, Jabol, Jacob, Ibayi, Touzghar, A. Touré, Nouri, Soumano: Bayala, Barreto, Benhaïm, Ben Touré: Chanot