L’AC Ajaccio tient tête à Angers (1-1)

AC Ajaccio – Angers 1-1

Stade François-Coty

3 000 spectateurs environ

Arbitre : Mr Rémi Landry

Buts : Jacob (28e), El Melali (42e)

Avertissements : Campanini (36e), Chanot (63e), Marchetti (75e) à l’ACA, Hountodji (65e) à Angers

AC Ajaccio : Sollacaro, Youssouf, Vidal, Chanot, Campanini (Strata, 85e), Mangani, Marchetti (Puch, 85e), Jabol, Jacob (Chegra 74e), Bammou, Touré (Nouri, 66e), entraineur : Olivier Pantaloni

Angers : Fofana, Valery, Lefort, Hountondji, Bamba, Lopy, Abdelli, Cappelle (Niane 68e), Ferhat (Raolisoa, 58e), El Melali (Bahoya, 58e) Diony (Hunou, 83e), entraineur : Alexandre Dujeux



Pour ce match des 55 ans du stade François-Coty, les Ajacciens arboraient une tenue spéciale rappelant l’époque des maillots rayés rouge et blanc. Face au second du championnat, Olivier Pantaloni, le coach acéiste devait finalement se passer des services de Touzghar, malade et Avinel blessé. Des Ajacciens qui attaquaient la rencontre tambour battant et un sur bon centre de Campanini, Valentin Jacob reprenait le ballon instantanément du plat du pied mais Fofana, le portier angevin, se détendait bien et stoppait la tentative de l’attaquant ajaccien (3e). Marchetti sur un raid n’était pas loin d’ouvrir le score après une frappe contrée et sur le corner c’est Vidal, qui ratait d’un rien le ballon seul aux 6 mètres (9e).

Angers arrivait finalement à se procurer sa première occasion après un bon travail de El Melali mais Sollacaro repoussait la tentative de l’ailier angevin (22e).

Les Acéistes ne lâchaient rien et sur un ballon au millimètre de Marchetti dans le dos du défenseur angevin Valery, Valentin Jacob d’un joli extérieur du droit mettait le ballon dans le petit filet de Fofana pour le 1-0 (28e). La machine rouge et blanc bien huilée continuait d’aller de l’avant et sur un centre de Mangani, Touré, seul dans la surface ratait quelque peu sa tête, bien trop piquée (34e). Rarement, les Ajacciens s’étaient procurés autant d’occasions en une mi-temps et empêchaient les Angevins de développer leur jeu.

Mais, sur une action litigieuse, Angers poursuivait son action et Valery sur son côté droit centrait à la perfection pour El Melali, qui, d’une reprise surpuissante trompait la vigilance de Sollacaro (42e) 1-1. Contre le cours du jeu, Angers égalisait au pire moment, juste avant la mi-temps. Pire, Diony sur un nouveau centre de Valery, très remuant sur son côté, manquait d’un rien le second but (45e).



Jabol pas loin d’inscrire le deuxième but ajaccien

Au retour des vestiaires, Marchetti était le premier à se mettre en évidence mais son tir passait à côté de la cage angevine (50e). Abdelli répliquait dans la foulée sans inquiéter toutefois Sollacaro (52e). Mais la première grosse occasion allait être pour l’ACA.

Sur un contre, Jabol récupérait un bon ballon dans la surface, seul, le milieu de terrain tentait finalement un tir vicieux, qui termina sa course juste à côté du poteau de Fofana (56e). Le rythme du match baissait alors considérablement. Seul Marchetti d’une belle frappe au ras du poteau faisait passer des frissons dans le camp angevin (76e).

Le 2e du championnat se créait ensuite une occasion en or avec une frappe de Ralisoa juste au-dessus de la transversale de Sollacaro (79e). Sur un corner, Jabol n’était pas loin d’inscrire le second but mais sa tête trop piquée passa également à côté du cadre de Fofana (89e). Finalement, l’ACA obtenait un bon match nul face au second du championnat. Il aurait même pu prétendre à mieux avec un peu plus de réalisme. Nouveau choc maintenant mardi toujours à Timizzolu avec la réception de Laval, le leader du championnat de Ligue 2.